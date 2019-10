The Batman: Zoe Kravitz será Catwoman en la película de Robert Pattinson: reporte

HBO

Luego del Joker (Guasón en Latinoamérica), Catwoman es el personaje más famoso a los que se enfrenta Batman sea en los cómics, el cine y la TV. Y la actriz Zoe Kravitz (Big Little Lies, Mad Max: Fury Road) fue escogida para interpretar a Gatúbela en la película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, prevista a estrenarse en junio de 2021, según reveló Indiewire.com.

Hija del cantante Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet, Zoe Kravitz se une al elenco de la película que cuenta con Robert Pattinson en el papel de Batman/Bruce Wayner y Jonah Hill en el rol de un villano aún no identificado (que podría ser The Penguin o The Riddler, según algunos reportes, pero no ha sido oficializado).

The Batman es dirigida por Matt Reeves (War for the Planet of the Apes) y se desconoce la trama de la película, salvo que se enfocará en los primeros años de Bruce Wayne como Batman y destacará los aspectos detectives del superhéroe de DC.

Kravitz dará vida a Selina Kyle, identidad real del personaje de Catwoman, quien alterna su rol de villana con la de interés romántico de Batman. Este personaje ha sido interpretado antes en el cine por las actrices Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway.

El próximo proyecto en el que podrá verse a Kravitz antes de The Batman es en la serie High Fidelity en Hulu, aún sin fecha de estreno.

The Batman se estrena en cines el 25 de junio de 2021.