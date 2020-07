The Batman tendrá una serie spinoff en HBO Max

Warner Bros. Pictures

Falta casi año y medio para el estreno en cines de The Batman, pero Warner Bros. se siente tan confiada que planea hacer un spinoff del filme en HBO Max. En un comunicado de HBO Max, divulgado el viernes 10 de julio, la plataforma anunció que ordenó la producción de una serie dramática ambientada en el mismo universo de The Batman y centrada en el departamento de policía de Ciudad Gótica.

Los creadores de la serie —aún sin título— son el director de The Batman, Matt Reeves; su productor, Dylan Clark; y Terence Winter, guionista de The Wolf of Wall Street y creador de la serie Boardwalk Empire. Los episodios serán escritos por Winter y, según el comunicado, "tiene lugar en el mundo que Reeves está creando para The Batman y se basará en el examen que hace este filme de la anatomía de la corrupción en Ciudad Gótica".

Break out the bat signal 🦇 A new series set in the Gotham City Police Department is coming to HBO Max. https://t.co/oecfoCkLdJ — HBO Max (@hbomax) July 10, 2020

El plan de Warner y DC Comics es extender el universo de personajes de Ciudad Gótica introducidos en The Batman. La serie es el primer proyecto de Reeves para HBO Max luego de firmar un acuerdo de exclusividad con Warner Bros. Television Group.

"Esta es una fascinante oportunidad, no solo de expandir la visión del mundo que estoy creando para la película, sino de explorarlo con la profundidad y el detalle que solo un formato de largo aliento puede permitir; así como trabajar con el increíblemente talentoso Terence Winter —quien ha escrito de manera tan perspicaz y poderosa sobre mundos de crimen y corrupción— es un absoluto sueño", explicó Reeves en el comunicado.

Reproduciendo: Mira esto: Series perfectas para confinar a sus personajes

Reeves tiene una larga trayectoria en TV pues cocreó, junto con J.J. Abrams, la serie Felicity (1998-2002) y recientemente su productora desarrolló la serie Tales from the Loop para Amazon Prime Video. Winter ha sido nominado 12 veces a los premios Emmy (de los que ganó cuatro) como productor de la serie The Sopranos en HBO.

The Batman se estrena el 1 de octubre de 2021 en cines.