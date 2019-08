The Batman: Estreno, tráilers, elenco y rumores

Fadel Senna/AFP/Getty Images

No sería una exageración afirmar que Batman es uno de los superhéroes más conocidos y uno de los que sentó las bases para esta nueva era dorada de adaptaciones de cómics, con Batman (1989), dirigida por Tim Burton. El próximo filme que tendrá al famoso personajes de DC Comics como protagonista es The Batman, prevista a estrenarse el 25 de junio de 2021 y con Robert Pattinson como protagonista.

El filme es dirigido por Matt Reeves, conocido por las películas Dawn of the Planet of the Apes (2014) y War for the Planet of the Apes (2017), que demostraron su capacidad para reinventar una franquicia cinematográfica, conservando elementos de la saga original pero mostrándolos con la sensibilidad contemporánea y sacando provecho a los efectos visuales hoy disponibles en Hollywood.

Reeves luce perfecto como guionista y director para relanzar la figura del superhéroe enmascarado, vapuleado por la pobre recepción que tuvo entre la crítica las películas Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017), en las que Batman fue interpretado por Ben Affleck.

Sinopsis

Todavía se desconoce la trama de The Batman, pero el que Pattinson, de 33 años de edad, haya sido contratado para dar vida al personaje, indica que el filme mostrará los inicios del superhéroe y sus primeros años en la lucha contra el crimen en Ciudad Gótica. Aunque no será una historia de origen: la película mostrará a Bruce Wayne cuando ya asumió la identidad de hombre murciélago.

Los reportes iniciales al conocerse la participación del director Reeves es que el foco estará en las habilidades detectivescas de Batman; un rasgo que se destaca en los cómics pero que no ha sido suficientemente explorado en el cine y la televisión. Así lo confirmó Reeves en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter el 30 de enero de 2019.

Todo sugiere que The Batman será más cercana al cine negro y a la resolución de un misterio que a un despliegue incesante de gadgets, persecuciones y explosiones.

The Batman será una versión independiente del personaje, sin conexión con otros superhéroes de DC que comparten un mismo universo cinematográfico, como es el caso de Aquaman y Wonder Woman, quienes coincidieron en el filme Justice League (2017).

De acuerdo a un reporte de la página Web Discussing Film, la película se desarrollaría en los años 90 del siglo pasado. Los rumores tampoco coinciden en quiénes podrían ser los villanos a los que Batman deberá enfrentarse; según la columna Heat Vision de The Hollywood Reporter, Reeves prometió que en la película habrá "una galería de villanos", con el Pingüino y Gatúbela en puestos destacados.

El comediante Josh Gad ha usado su cuenta en Twitter para postularse personalmente al papel del Pingüino en la película The Batman.

Elenco y equipo técnico

La gran novedad de The Batman es que cuenta con Robert Pattison en el papel de Bruce Wayne/Batman, en sustitución de Ben Affleck. Pattinson se hizo famoso como el vampiro Edward Cullen en la saga Twilight y, previamente, en el rol de Cedric Diggory en Harry Potter and the Goblet of Fire (2005).

Pero, tras estos inicios como ídolo juvenil, Pattinson labró una carrera prestigiosa en papeles exigentes, con directores respetados por la crítica, como Cosmópolis (2012), The Lost City of Z (2016) y Good Time (2017), entre otras.

Hasta ahora, Pattinson es el único actor confirmado en el elenco de The Batman.

Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) es el director de fotografía de la película, con James Chinlund (War for the Planet of the Apes) a cargo del diseño de producción.

Tráiler

Todavía no hay ningún tráiler disponible de The Batman.

Fecha de estreno

The Batman se estrenará el 25 de junio de 2021 en los cines de Estados Unidos.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto The Batman. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.

