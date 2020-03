The Batman: Fecha de estreno, tráilers, elenco y rumores

Fadel Senna/AFP/Getty Images

No sería una exageración afirmar que Batman es uno de los superhéroes más conocidos y uno de los que sentó las bases para esta nueva era dorada de adaptaciones de cómics, con Batman (1989), dirigida por Tim Burton. El próximo filme que tendrá al famoso personajes de DC Comics como protagonista es The Batman, prevista a estrenarse el 25 de junio de 2021, con Robert Pattinson como protagonista.

El director de The Batman, Matt Reeves, reveló en Twitter el nuevo aspecto del Batimóvil que usará el hombre murciélago en la película. Luce como como un auto de carreras callejeras al que se le hicieron algunos pequeños retoques, a años luz de los sofisticados vehículos usados por Batman en The Dark Knight (2008) y Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), por ejemplo.

Reeves también recurrió a su cuenta personal en Twitter, el lunes 27 de enero de 2020, para anunciar el inicio oficial del rodaje de la película.

Aunque ya desde el 6 de enero de 2020 se habían filtrado en Twitter algunas imágenes de la producción, en las que puede reconocerse al actor Colin Farrell, quien personifica al personaje de Oswald Cobblepot, mejor conocido como The Penguin. Por alguna razón, Warner Bros. estableció que el rodaje no comenzó formalmente hasta el 27 de enero.

Is this London or Gotham.....?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

Conocido por las películas Dawn of the Planet of the Apes (2014) y War for the Planet of the Apes (2017), Matt Reeves es reconocido en Hollywood como alguien capaz de reinventar una franquicia cinematográfica, conservando elementos de la saga original pero mostrándolos con la sensibilidad contemporánea y sacando provecho a los efectos visuales hoy disponibles.

Reeves luce perfecto como guionista y director para relanzar la figura del superhéroe enmascarado, vapuleado por la pobre recepción que tuvo entre la crítica las películas Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017), en las que Batman fue interpretado por Ben Affleck.

Tráilers y videos detrás de cámara

El director Reeves, dio a conocer el jueves 13 de febrero de 2020 en su cuenta personal de Twitter, la prueba de cámara de Pattinson con el traje de Batman. Es un video de apenas 55 segundos, algo oscuro, pero que demostró la intensidad del actor en el papel y algunos detalles del traje, como el batarang ubicado en el emblema de Batman en el pecho del traje.

Reeves añadió que esta prueba de cámara fue hecha por el director de fotografía de la película, Greig Fraser, y contó con la música de Michael Giacchino.

Sinopsis y rumores

Todavía se desconoce la trama de The Batman, pero el que Pattinson, de 33 años de edad, haya sido contratado para dar vida al personaje, indica que el filme mostrará los inicios del superhéroe y sus primeros años en la lucha contra el crimen en Ciudad Gótica. Aunque no será una historia de origen: la película mostrará a Bruce Wayne cuando ya asumió la identidad de hombre murciélago.

Los reportes iniciales al conocerse la participación del director Reeves es que el foco estará en las habilidades detectivescas de Batman; un rasgo que se destaca en los cómics pero que no ha sido suficientemente explorado en el cine y la televisión. Así lo confirmó Reeves en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter el 30 de enero de 2019.

Todo sugiere que The Batman será más cercana al cine negro y a la resolución de un misterio que a un despliegue incesante de gadgets, persecuciones y explosiones.

The Batman será una versión independiente del personaje, sin conexión con otros superhéroes de DC que comparten un mismo universo cinematográfico, como es el caso de Aquaman y Wonder Woman, quienes coincidieron en el filme Justice League (2017).

De acuerdo a un reporte de la página Web Discussing Film, la película se desarrollaría en los años 90 del siglo pasado. Los rumores tampoco coinciden en quiénes podrían ser los villanos a los que Batman deberá enfrentarse; según la columna Heat Vision de The Hollywood Reporter, Reeves prometió que en la película habrá "una galería de villanos", con el Pingüino y Gatúbela en puestos destacados.

El usuario Batman On Film en Twitter hizo una encuesta entre sus seguidores en la red social sobre cuál era lo que más ansiaban que fuese revelado primero de The Batman y la opción que obtuvo más votos fue el traje de Batman (lo que fue satisfecho por el director Reeves, quien reveló la prueba de cámara de Pattinson en el traje el jueves 13 de febrero de 2020).

THE BATMAN: What are you most anxious to see revealed? #TheBatmanIsComing🦇🧍‍♂️ — Bill "Jett" Ramey (@BATMANONFILM) January 14, 2020

Elenco y equipo técnico

La gran novedad de The Batman es que cuenta con Robert Pattison en el papel de Bruce Wayne/Batman, en sustitución de Ben Affleck. Pattinson se hizo famoso como el vampiro Edward Cullen en la saga Twilight y, previamente, en el rol de Cedric Diggory en Harry Potter and the Goblet of Fire (2005).

Pero, tras estos inicios como ídolo juvenil, Pattinson labró una carrera prestigiosa en papeles exigentes, con directores respetados por la crítica, como Cosmópolis (2012), The Lost City of Z (2016), Good Time (2017) y The Lighthouse (2019), entre otras.

El lunes 14 de octubre de 2019 se dio a conocer que Zoe Kravitz interpretará a Selina Kyle/Catwoman en The Batman. Además de Kravitz, la otra mujer del elenco protagonista es Jayme Lawson, quien encarna a la candidata a alcaldesa de Ciudad Gótica, Bella Reál.

El actor Jeffrey Wright (Westworld) era el favorito para interpretar al Comisionado Gordon y el propio director Reeves confirmó que interpretará el papel en el filme, en un tuit publicado el 30 de octubre de 2019.

Según reportes, Paul Dano interpretará a The Riddler en el filme y el actor Peter Sarsgaard se unió al reparto para interpretar a un nuevo personaje, el Fiscal de Distrito Gil Colson, según el comunicado oficial de Warner Bros..

La revista Entertainment Weekly había sugerido que Sarsgaard daría vida al abogado Harvey Dent, quien se transforma en el villano Two Face, pues en una publicación en Instagram de la esposa de Sarsgaard, la actriz Maggie Gyllenhall (The Dark Knight), el actor aparecía con el pelo rapado de mitad de su cabeza.

El 7 de enero de 2020 el director Reeves confirmó en Twitter que Colin Farrell se unió al elenco de la película, en el papel de Oswald Cobblepot, mejor conocido como el villano The Penguin.

Por ahora, este es el elenco de The Batman, aunque todavía faltan, al parecer, seleccionar a quiénes interpretarán a otros villanos que figurarán en la película:

Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman)

Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman)

Jeffrey Wright (Comisionado Jim Gordon)

Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin)

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

Paul Dano (Edward Nashton/Riddler)

John Turturro (Carmine Falcone)

Peter Sarsgaard (Gil Colson)

Jayme Lawson (Bella Reál)

Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story, Dune) es el director de fotografía de la película, con Michael Giacchino a cargo de la banda sonora y de James Chinlund (War for the Planet of the Apes) como jefe del diseño de producción.

El equipo técnico se completa con los editores William Hoy (Planet of the Apes) y Tyler Nelson (Rememory); el diseño de maquillaje de Naomi Donne (1917, Little Women); los diseñadores de vestuario Jacqueline Durran (1917), Glyn Dillon (Star Wars) y David Crossman (1917, Star Wars); y los efectos visuales a cargo de los supervisores Dan Lemmon (The Jungle Book); Dominic Tuohy (1917, Star Wars: The Rise of Skywalker).

Fecha de estreno

The Batman se estrenará el 25 de junio de 2021 en los cines de Estados Unidos.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto The Batman. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.