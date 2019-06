El Batman de Robert Pattinson será parte de una trilogía: reporte

Fadel Senna / AFP/Getty Images

No ha iniciado su rodaje y ya hay reportes de que la nueva adaptación de Batman con el actor Robert Pattinson será un trilogía, según reportó la página Web Deadline el 2 de junio. Según este medio, la película que escribe y dirige Matt Reeves (War for the Planet of the Apes), con miras a estrenarse en 2021, será la primera entrega de una trilogía.

Deadline cita a fuentes de Warner Bros., quienes sostienen que esta nueva trilogía será identificada por el título común The Batman, nombre del filme escrito por Reeves.

Por ahora, Warner ha mantenido en secreto el desarrollo de estas nuevas películas: se ignora el argumento de la primera entrega y no se ha confirmado fecha de estreno de sus secuelas. Además de Pattinson, no se ha anunciado quiénes más integran el elenco del filme.

En una entrevista con The Hollywood Reporter el pasado enero, Matt Reeves adelantó cuál será el tono de The Batman. "Es un Batman en su modo detective, se supone que es el mejor detective del mundo pero esta faceta no ha sido destacada hasta ahora en las película", aseguró el director, quien prometió una historia de Batman con la intriga de un filme del cine noir de detectives de los años 40 del siglo pasado.

The Batman se estrena en cines el 25 de junio de 2021.