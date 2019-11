The Batman quiere a Colin Farrell como Penguin y Andy Serkis para Alfred: reporte

Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures

Falta más de un año para el estreno de The Batman con Robert Pattinson como protagonista y siguen haciéndose públicos los nombres de estrellas que pudiera sumarse al elenco del filme dirigido por Matt Reeves. Un reporte de Variety indica que Colin Farrell estaría en conversaciones para interpretar a The Penguin y Andy Serkis estaría siendo considerado para encarnar al mayordomo Alfred Pennyworth.

Además de Pattinson en el papel de Bruce Wayne/Batman, están confirmados Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon y Zoe Kravitz en el rol de Catwoman. Junto a ellos, se menciona que a Paul Dano le fue ofrecido el papel de The Riddler, pero este anuncio no es oficial por los momentos.

Nada se sabe de la trama de The Batman salvo que abordará los primeros años de Bruce Wayne como Batman y que la historia se centrará en la labor detectivesca del superhéroe de DC. De todas maneras, estos reportes parecen confirmar que Batman enfrentará a al menos tres villanos de las historietas.

Farrell ya participó en una oportunidad en una película de superhéroes, pues interpretó al villano Bullseye en Daredevil (2003). Y Serkis es un colaborador frecuente del director Reeves, pues protagonizó dos de sus películas: Dawn of the Planet of the Apes (2007) y War for the Planet of the Apes (2014).

The Batman se estrena en cines el 25 de junio de 2021.