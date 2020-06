The Batman recibe autorización para reiniciar su rodaje en el Reino Unido

Warner Bros. Pictures

"¡A los batitubos, Batman!"

Ya Robert Pattinson puede volver a ponerse su traje de superhéroe. Según reporta el diario The Guardian, la British Film Commission y el British Film Institute anunciaron el domingo, 31 de mayo, las nuevas normas que regirán los rodajes de películas y series televisivas en el Reino Unido, suspendidos en marzo por la pandemia de COVID-19.

Estas directrices dan luz verde a varias súper producciones -- entre ellas The Batman, Fantastic Beasts 3, la serie The Witcher y la versión con actores de The Little Mermaid, entre otras -- para reanudar sus rodajes de inmediato. Los equipos de producción deberán mantener la distancia física y cumplir normas sanitarias (desinfectantes y pruebas de temperatura) en el set de filmación.

El rodaje en Escocia de The Batman fue suspendido el 26 de marzo de 2020, lo que ocasionó el retraso del lanzamiento de la película, previsto originalmente para el 25 de junio de 2021 y que ahora se estrenará en cines el 1 de octubre de 2021.

Dirigida por Matt Reeves, The Batman cuenta en su elenco con Robert Pattinson (Bruce Way/Batman), Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Jeffrey Wright (Comisionado Jim Gordon), Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (Edward Nashton/Riddler), John Turturro (Carmine Falcone) y Peter Sarsgaard (Gil Colson).