Director de The Batman confirma que Andy Serkis será Alfred Pennyworth

Aloysius Low/CNET

La película The Batman ya encontró su mayordomo Alfred Pennyworth. El actor Andy Serkis interpretará al aliado más confiable de Batman en la película que dirigirá Matt Reeves para estrenarse en 2021.

Reeves confirmó en Twitter el miércoles que Serkis se unió oficialmente al elenco de The Batman. El realizador tuiteó un GIF animado de Serkis corriendo por la alfombra roja y dándole una palmada a los fanáticos.

"Y aquí viene Alfred", tuiteó Reeves.

Serkis es mejor conocido por dar su voz o prestar su cuerpo en el cine para personajes animados y generados en computadora como Gollum en la trilogía de The Lord of the Rings, King Kong en el remake de 2005 dirigido por Peter Jackson, Mowgli en <em>The Jungle Book</em> y Caesar en la reciente trilogía de Planet of the Apes .

Serkis también interpretó, a través de la tecnología de captura de movimiento al Supremo Líder Snoke en las recientes películas de Star Wars y al villano Ulysses Klaue en la película Black Panther.

El elenco de The Batman incluye a Robert Pattinson como Batman/Bruce Wayne, Zoe Kravitz en el papel de Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano como Edward Nashton/The Riddler y Jeffrey Wright en el rol del Comisionado Gordon.

Del actor Colin Farrell todavía se afirma que está en conversaciones para interpretar a Oswald Cobblepot/Penguin.

The Batman se estrena en cines el 25 de junio de 2021. Mantente informado sobre las novedades de la película leyendo la guía de CNET en Español sobre The Batman.