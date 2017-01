'The Avengers Project' te traerá videojuegos de los amados superhéroes

Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Los juegos de los superhéroes de Los Vengadores están a la vuelta de la esquina.

Anunciada como la iniciativa "The Avengers Project", Marvel desveló que de la mano de distribuidores y productoras de videojuegos altamente conocidas lanzará varios juegos de integrantes de The Avengers como Thor, Iron-Man y Capitán América.

El anuncio per se no desvela muchos detalles: "Anunciando el 'The Avengers Project' de Square Enix, Crystal Dynamics y Eidos Montreal", dijo Marvel en su cuenta de Twitter, acompañando el tuit con el hashtag #Reassemble.

El video que Marvel publicó con el tuit, por otro lado, muestra que los juegos bajo esta iniciativa tendrán la participación de varios de los superhéroes de la saga. Además, la voz femenina que narra durante el video se asemeja bastante a la de Scarlett Johansson, actriz que da vida a Viuda Negra en las películas de The Avengers.

La descripción del video colgado en YouTube menciona en principio un solo juego que está "diseñado para todos los gamers en todo el mundo y que incluirá todos los personajes, ambientes e icónicos momentos que han emocionado a los fanáticos de la franquicia".

Marvel y The Avengers es una fórmula muy interesante, pero con la adición de las desarrolladoras de videojuegos es un éxito casi confirmado. Square Enix tiene a cargo el lanzamiento de la dos entregas más recientes de videojuegos de Tomb Rider, y Eidos Montreal está detrás del aclamado juego Deus Ex.

"The Avengers Project" incluirá una nueva historia, agrega la descripción, aunque -- prepárense para la mala noticia -- conoceremos más detalles de esta iniciativa hasta 2018.