Marge, no me siento tan bien...

El episodio del domingo de la serie animada The Simpsons parodió a Marvel –específicamente la escena en la que Thanos chasquea los dedos con el Guante del Infinito y hace desaparecer a la mitad del universo en Avengers: Infinity War (2018)– al hacer polvo a la popular familia de dibujos animados (y no tuvo que chasquear los dedos estas vez. Quizás Springfield se guía por reglas diferentes a Wakanda, por ejemplo).

Bueno, justo es decir que no hizo desaparecer a toda la familia de dibujos animados. Si conoces bien la serie The Simpsons, quizás hayas adivinado cuál integrante de la familia evitó ser hecho polvo. Y no, no es Bart.

Los directores de Infinity War, Joe y Anthony, disfrutaron tanto la parodia de The Simpsons que la compartieron en redes sociales, sin comentarla, al publicarla el lunes en su cuenta de Instagram. ¡Ay, caramba!

Thanos regresará en Avengers: Endgame cuando se estrene en cines el 26 de abril.

