Thalía vs AMLO: La pelea que divide a los tuiteros

Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a salir de casa y Thalía a que se queden en sus hogares. ¿Quién tiene la razón? Pues en Twitter las opiniones están divididas.

Mientras la mayoría de gobiernos del mundo han implementado un régimen de cuarentena para evitar que el coronavirus se propague, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el presidente de México publicó un video en el que afirmaba que no era el momento para resguardarse por el virus.

"Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan (...) Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular", dijo AMLO durante una comida celebrada este fin de semana en el restaurante La Teca, en Oaxaca, zona que visitaba como parte de una gira.

El video fue eliminado de las redes socials, pero algunos usuarios lo descargaron y lo republicaron.

Para los que están preguntando, este es el video que eliminó el presidente López después de que Thalía le da cátedra sobre el Coronavirus #LopezLiesToTheWorld

pic.twitter.com/igTTwoSdEf — Caro Escer (@caroescer) March 24, 2020

Thalía respondió este 23 de marzo, con otro video, en el que mientras muestra las declaraciones de AMLO, opina que las indicaciones del mandatario son erróneas. "No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir", dijo Thalía al inicio del mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

La protagonista de María, la del barrio agregó: "No, por favor, señores. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, los bebitos prematuros, a todos en general".

Thalía señaló a sus seguidores que es el momento de tomarse esta pandemia con seriedad: "No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio".

El coronavirus, un virus nunca antes visto y detectado en la ciudad de Wuhan, en el centro de China en diciembre, ha infectado a más de 374,000 personas y ha causado más de 16,000 muertes en todo el mundo, como se puede ver en gran detalle en el mapa del coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó oficialmente al COVID-19 como pandemia.

En Twitter, las palabras de Thalía generaron reacciones en contra y a favor. Algunos creen que la posición de la artista es clasista y no responde a la realidad económica de México, mientras que otros aceptan que AMLO ya debería tomar decisiones más drásticas para evitar el contagio del coronavirus. Veamos algunos de los mensajes en la red del pajarito.

No todos pueden quedarse en casa

Para Thalia es fácil no trabajar, tiene lana para no salir nunca si así quisiera, Pero NO entiende q muchos Mexicanos trabajan al día y si un día no salen a vender, ese día podrían NO comer!

Veo a la oposición pendeja, alabando esto, es claro q no entienden la realidad en México pic.twitter.com/EpCmBDwpy9 — JUCA Noticias 🦁 (@JucaNoticias) March 23, 2020

Ya no es la del barrio

Ya nada más tienen billete y se les olvida que son del Barrio.



ASÍ NO MARÍA pic.twitter.com/fTCbm8ipIc — Guason (@Guasonhappy) March 23, 2020

Bravo

Bravo por @thalia 👏🏼👏🏼👏🏼, lástima que @lopezobrador_ va de estupidez en estupidez https://t.co/wYdRQOs2Lt — Mayte Dom Pi (@PiMayte) March 24, 2020

Directo al ministerio

Legarreta a Hacienda, Thalía a Salud. Ya se está conformando el gabinete de Gustavo de Hoyos para cuando se auto nombre presidente. — Hernández (@monerohernandez) March 24, 2020

Coherente

Ya cuando @thalia es mas coherente que mi presidente @lopezobrador_ esto no pinta nada bien en Mexico... https://t.co/brPs8m6dSd — david plata (@Dplata123) March 24, 2020

Apoyo a la actriz

#QuedateEnCasa yo si creo que hay qu hacer un esfuerzo por evitar salir apoyo a la thalis @thalia https://t.co/ZXyysmyDbO — Erick Gonzalez Roa (@RoaErick) March 24, 2020

Las dos visiones

Hugo López-Gatell con su doctorado en epidemiología viendo como los derechosos comparten las "recomendaciones" de Thalía. pic.twitter.com/EcbdX6NG24 — Betty Couder (@Betty_Couder) March 24, 2020

Grave

Cuando Thalia te regaña y suena con sentido es que el pedo ya es grave https://t.co/Mi29wPtnoq — Andrea Oc (@AndreaOc13) March 24, 2020

Tiene curriculum