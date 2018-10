Tesla fabricará el Model 3 y Model Y en su nueva fábrica china: reporte

Mientras Tesla aún se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de su próxima fábrica en Shanghai, China, un nuevo informe nos da una mejor idea de lo que la compañía pretende construir en ese espacio.

La planta de Tesla en Shanghai se centrará en dos vehículos eléctricos más pequeños, según un reporte de Reuters citando una presentación del gobierno de Shanghai por una empresa de evaluación ambiental. Esos dos vehículos son el Model 3, el sedán más pequeño del fabricante de automóviles y el próximo Model Y, un SUV eléctrico de tamaño similar destinado a ubicarse debajo del Model X.

Parece que la presentación también atempera las expectativas de producción en las instalaciones de Shanghai. Reuters informa que la presentación menciona una capacidad de producción anual de 250,000 vehículos. Cuando Tesla y Shanghai firmaron un acuerdo preliminar en julio, la estimación de la producción se acercó a 500,000 vehículos por año, según un comunicado que Tesla envió en ese momento.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de CNET para hacer comentarios. Tampoco hizo comentarios a Reuters.

La primera fábrica en el extranjero de Tesla será bastante impresionante. Tras el acuerdo preliminar de este verano, Tesla anunció esta semana que ha asegurado los derechos de 212.5 acres (9.26 millones de pies cuadrados) de terreno que eventualmente será el hogar de su fábrica de Shanghai, que se espera fabrique también baterías. La empresa ya ha comenzado a contratar en la zona. Se espera que la fábrica cueste más de US$2,000 millones en total. Llevará varios años hacer que todo se mueva a toda velocidad, así que no esperes que las cifras de producción estimados se muestren en el segundo en que se abran las puertas.

