Tesla retira 53,000 carros por fallo en el freno de estacionamiento

Unos 53,000 carros Tesla serán retirados del mercafo debido a un fallo con los frenos que se utilizan para estacionarse, según anunció la empresa el jueves.

Tesla dijo que los consumidores que compraron los carros Model S de cinco puertas y el Model X con las puertas de alas entre febrero y octubre de 2016 comenzarán a recibir, a partir de hoy, una notificación por correo electrónico y luego por el servicio postal. La fabricante estadounidense agregó que unos 31,000 vehículos en EE.UU. están entre los afectados.

Según Tesla, sólo a un 2 por ciento de los carros que forman parte del retiro se les dañará un componente de los frenos que se utilizan para estacionar. En el caso de que sí se les fracture este componente, el freno no se soltará de su posición en Park. Por ello, el conductor no podrá cambiar la palanca de cambio de Park a Drive o Reverse, lo que le impedirá mover el carro. Es importante entender que estos no son los frenos que se utilizan cuando el carro está en marcha.

La automotriz añadió que los centros de servicios para sus carros ya están recibiendo los componentes nuevos a cambiar y que arreglar los dos frenos tomará sólo 45 minutos. El componente del freno fallido fue fabricado por una compañía externa y no Tesla.