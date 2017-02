Tesla Motors cambia de nombre a Tesla Inc.

Tesla Motors, la conocida fabricante de autos eléctricos, anunció el miércoles un cambio de nombre: ahora se llamará Tesla Inc.

Este ligero cambio de nombre refleja el interés de la compañía de Elon Musk por las tecnologías de energía renovable, más allá de concentrarse únicamente en la industria de automóviles eléctricos capaces de manejarse solos.

