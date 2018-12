VCG/Getty Images

El mediático presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, no pasa una semana sin estar en el punto de mira. En ocasiones no es precisamente por su excentricidad, sino por asuntos más serios como el reportado el pasado viernes por The New York Times.

Según una investigación del diario estadounidense, varios empleados de Tesla acusan a la fabricante de autos eléctricos de trato racista. Según la investigación, al menos veinte trabajadores afroamericanos de una fábrica de Tesla en California denunciaron este tipo trato, pero los directivos de la empresa hicieron caso omiso a sus denuncias.

Owen Díaz, uno de los trabajadores que trabajó en 2016 en la planta de Tesla en Fremont, dijo al Times que usualmente se encuentran con esvásticas dibujadas en los baños de la fábrica y dibujos con temática racista.

Díaz también dijo que los supervisores de la fábrica humillan y tratan de forma racista a los trabajadores utilizando términos peyorativos y de fuerte carga racista, incluyendo nigger para referirse a ellos.

En un comunicado enviado al diario, Tesla negó estas acusaciones y dijo que no existen pruebas que apoyen un patrón de discriminación y acoso. "Nos esforzamos por proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso para todos los empleados y hacemos todo lo posible para prevenir la mala conducta", dijo la compañía.

Tesla también dijo que el número de denuncias por comportamientos racistas totales dentro de su empresa no son especialmente más elevadas que las que existen en otras compañías similares.

Las acusaciones en contra de Tesla no son un caso aislado. Hace apenas unos días, algo similar ocurrió en una planta de General Motors en Toledo, Ohio. Según el Detroit Free Press, un trabajador llamado Mark Edwards dijo haberse enfrentado a insultos y hostigamientos de manera regular en la planta e incluso, afirmó que alguien dejó una soga en su puesto de trabajo.

En el caso de Tesla, pese a que la compañía ha negado las acusaciones, el Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California (DFEH, por sus siglas en inglés) ha emitido hasta 10 cartas de derecho para demandar, un requisito legal para que los empleados puedan presentar una denuncia por racismo o discriminación dentro la planta de Fremont.