'Terminator: Dark Fate': Todo lo que sabemos de la saga

Terminator cumplió su promesa: está de regreso. Arnold Schwarzenegger vuelve como el cyborg más querido por el público en Terminator: Dark Fate, la secuela que recupera a parte del elenco original.

Además del musculoso actor que interpretará de nuevo al robot del futuro, repite Linda Hamilton (Sarah Connor) y James Cameron (creador de la película original), ahora como productor y guionista.

Para comprender Terminator: Dark Fate, debes tener en cuenta que esta cinta está planteada como la tercera entrega de la saga, es decir, que sucede después de las dos primeras películas que dirigió Cameron.

Para que no te enredes mucho, vamos a destripar parte por parte todo lo que sabemos de esta nueva película, que debería estrenarse a finales de octubre de este año.

La historia

El filme se ubica cronológicamente después de Terminator 2: Judgment Day (1991). Se desconoce absolutamente todo lo que sucedió en Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator Salvation y Terminator Genisys. Es decir, para efectos prácticos del espectador, estas cintas no existieron.

En Terminator 2, Skynet, tras fracasar en su intento por matar a Sarah Connor, se pone como meta eliminar al adolescente John Connor (Edward Furlong). Desde el futuro envían al T-1000 (Robert Patrick), un prototipo de metal líquido que es capaz de transformarse en cualquier persona. Pero el joven Connor es ayudado por un sorprendente amigo: el T-800 CSM-101 (Schwarzenegger).

La película cierra con una escena muy emocional, en la que el T-800 CSM-101 debe ser sacrificado, para que no quede un vestigio de inteligencia artificial.

Entonces suponemos que Terminator: Dark Fate nos contará cómo de nuevo las máquinas intentarán apoderarse de la humanidad, partiendo de cero.

En el fichero virtual de películas iMDB, se dice sobre esta cinta: "Sarah Connor ha regresado de muy lejos y se está preparando con un equipo de agentes que lucharán contra el T-1000". Como leíste arriba, el T-1000 es el prototipo de metal líquido, un modelo avanzado con respecto a las características que muestra el T-800 CSM-101 (Schwarzenegger). Así, puede convertir su cuerpo en una máquina asesina. Sus miembros, como los brazos, tienden a convertirse en objetos penetrantes, como ya veremos en el tráiler.

En cuanto al T-800 CSM-101, James Cameron, en diferentes entrevistas con medios de comunicación, ha dicho que Schwarzenegger interpretará a un Terminator "muy distinto" al que conocemos, sin dar más detalles.

Los protagonistas

Terminator: Dark Fate reúne de nuevo a Arnold Schwarzenegger (Terminator) y Linda Hamilton (Sarah Connor), quienes estuvieron juntos por última vez en Terminator 2: Judgment Day, película estrenada en 1991. Son los únicos rostros conocidos que estarán frente a la pantalla (al menos que sepamos hasta ahora).

Pareciera que esta nueva entrega quiere resucitar la franquicia y darle continuidad con una identidad más parecida a la creada por Cameron. Así podemos ver a Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Halt and Catch Fire ) interpretando a Grace, un "soldado" que viaja en el tiempo con una misión clave, y a Gabriel Luna (Agentes de S.H.I.E.L.D., Dark/web) como el nuevo robot asesino. Les acompañan Natalia Reyes (Pájaros de Verano) y Diego Boneta (Luis Miguel: La Serie).

El tráiler

El 23 de mayo se reveló el primer tráiler de Terminator: Dark Fate, con Sarah Connor como principal protagonista y al T-1000 mucho más evolucionado. Lo puedes ver a continuación:

Como podemos ver en las imágenes, parte de la historia sucede en México, de allí la cantidad de actores hispanos que vemos en el elenco. Y por eso, claro está, el nuevo rostro de Terminator es interpretado por Luna.

Ahora bien, desgranando el tráiler podemos confirmar varias cosas. Natalia Reyes, por ejemplo, que interpreta a Dani Ramos, tiene un rol clave. Es ella el objetivo del nuevo Terminator (Luna). Es probable, y aquí entramos en la especulación, que ella, como ya le pasó a Sarah Connor, sea la clave para detener a las máquinas en el futuro.

Otra escena clave es la visita en la cabaña al viejo Terminator (Schwarzenegger). Como en la segunda parte de la saga, se insinúa que Connor y su exenemigo deberán unirse para acabar con el cyborg mejorado.

Igualmente, llama la atención la cantidad de cicatrices que muestra Mackenzie Davis. Tal vez se trata de una humana "mejorada", enviada por la resistencia. Esto abre una interesante línea sobe cómo los enemigos de Skynet encontraron la forma para mejorar a la par de los propios de robots.

La dirección y la producción

James Cameron regresa tras casi 30 años ausente de la franquicia. Es el productor y encargado del guión con Charles Hamilton Eglee (The Walking Dead, Dexter) y David S. Goyer (Batman vs. Superman, The Dark Knight Rises), entre otros.

Ahora, frente a las cámaras se encuentra Tim Miller, conocido por su gran trabajo en Deadpool y Love Death and Robots, la exitosa serie de Netflix.