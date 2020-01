Teracube es un celular con 4 años de garantía que se puede reciclar

Teracube

¿Un año de garantía, dos años de garantía? Bueno, el celular Teracube ofrece 4 años de garantía. Más que cualquier otro celular en el mercado.

Asimismo, si se llega a romper la pantalla o la batería deja de funcionar, pagarías solo US$39 para enviarlo al fabricante y que te den un celular "nuevo".

Mientras que el usuario recibe una "nueva" unidad, la empresa repara la recibida para después venderla o simplemente enviársela a otro usuario que tuvo algún daño en su unidad.

De acuerdo con Teracube, este proceso puede reducir el desperdicio electrónico que existe y ayudar un poco al planeta.

El Teracube es un celular Android de gama media, así que no esperes tener una experiencia similar a celulares como el OnePlus Concepto One, el Galaxy Note 10 Plus y tampoco como el Galaxy S10 Lite, anunciado recientemente.

Sn embargo, ten en cuenta que este celular tiene un precio de solo US$279 a través de su campaña en Kickstarter, pero cuando esté disponible, tendrá un precio de US$349.

En cuanto a especificaciones, el teléfono Teracube tiene una pantalla de 6.2 pulgadas, 6GB de RAM y un procesador de ocho núcleos Mediatek P60 que deberían ofrecer una experiencia decente. Inclusive, este celular tiene 128GB de almacenamiento, que es el doble de lo que ofrece el Pixel 4 inicialmente —aunque el celular de Google es mucho más caro (US$799).

En general, el teléfono Teracube se postula como un celular que podría ofrecer lo suficiente para la mayoría de usuarios, pero sobresale principalmente por ofrecer la extendida garantía y por este nuevo modelo de negocio en el que quiere 'reciclar' o reutilizar los dispositivos.

