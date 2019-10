Ter Stegen protagoniza los memes del Barcelona en Champions League

Barcelona consiguió una muy sufrida victoria en su visita a Praga y si no fuera por su portero Ter Stegen, el resultado habría sido otro.

La gran actuación del guardameta alemán protagonizó los mejores memes en Twitter de una nueva jornada de Champions League en la que también ganaron la mayoría de favoritos, como Liverpool, Nápoles e Inter.

Estos fueron los resultados que dejó la jornada:

Slavia Praga 1 - Barcelona 2

1 - 2 Genk 1 - Liverpool 4

1 - 4 Salzburgo 2 - Nápoles 3

2 - 3 Inter 2 - Borussia Dortmund 0

2 - 0 Leipzig 2 - Zenit 1

2 - 1 Benfica 2 - Lyon 1

2 - 1 Ajax 0 - Chelsea 1

0 - 1 Lille 1 - Valencia 1

En Twitter fueron tendencias mundiales Ter Stegen, #InterBVB (Inter vs Borsussia Dortmund); #GENLIV (Genk vs Liverpool); #AJACHE (Ajax vs Chelsea); Slavia (Praga, que plantó cara al Barcelona), #BENOL (Benfica vs Lyon) y Suarez (Luis, jugador del Barcelona, que no tuvo una buena tarde).

Todas estas tendencias dejaron buenos memes, te mostramos algunas a continuación:

El arquero volador

¿Es un águila? ¿Es un avión?



ES TER STEGEN ✈️🇩🇪 pic.twitter.com/NrVw9ZFvzp — Fútbol (@Futbool_Fotos) October 23, 2019

El nuevo héroe

Un muro

🤩 ¡Ter Stegen vuelve a ser el héroe del FC Barcelona en la noche en la que Messi volvió a marcar fuera de casa! pic.twitter.com/ANxgQ3Yc9U — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 23, 2019

Siempre Ter Stegen 🖐❌ pic.twitter.com/3t1Xd8tde7 — Futbol Ahora (@Futbol_ahora) October 23, 2019

Ter Stegen hablando con Semedo pic.twitter.com/AZBtMFViXX — Borja Pardo (@Borja_Pardo) October 23, 2019

Santo



😇😇 ¡¡ San @mterstegen1 !! 😇😇



Comparte este Ter Stegen para darle buena fortuna a tus amigos porteros 🔁 pic.twitter.com/0KsbVSzcZj — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 23, 2019

Feliz y enojado

Un partido más donde Ter Stegen tiene que ser el clave. pic.twitter.com/ugnVJ03YyP — Ángel Márquez (@MarquezAngel92) October 23, 2019

No están tan mal

Líderes en Liga y Champions. pic.twitter.com/2qY5kh6gGM — Cruyffista (@jhcruyf) October 23, 2019

Primer tiempo

Luis Suárez como visitante