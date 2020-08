Tenet: Cómo disfrutar una película sin entender nada de su historia

Melinda Sue Gordon/Warner Bros. Pictures

A lo largo de Tenet, varios personajes admiten que no entienden qué es lo que ocurre. Es un chiste interno y, al mismo tiempo, una admisión jocosa del guionista y director Christopher Nolan de que la trama del filme es intencionalmente compleja y confusa.

Así que no te sientas mal, no estás solo o sola en tu perplejidad: Tenet lo sabe y está dispuesto a que la disfrutes sin saber muy bien de qué va la cosa.

La razón de ello son sus secuencias de acción, que son emocionantes y, además, posee una música y una edición de sonido que te mantienen al borde del asiento. Tras ver Tenet, comprendes por qué Nolan insistió tanto en que la película fuese estrenada en cines: es un espectáculo visual que exige verse en una gran pantalla y con el mejor sistema de audio posible. Tenet se estrenó el 26 de agosto de 2020 en más de 70 países y debutará en las salas de cine de Estados Unidos el 2 de septiembre.

¿Qué es lo que cuesta entender de Tenet? Aquí no haremos spoilers, solo diremos lo que se sabe de su premisa principal: que hay unos científicos que inventaron una forma de invertir el flujo del tiempo en objetos y personas. Es un concepto de la física: disminuir la entropía de objetos y personas. ¿Sencillo, no?

Así, en la película, puedes ver el orificio de una bala en un cristal y luego ver cómo la bala regresa a la pistola y el cristal queda intacto. No es que los personajes en Tenet regresaran en el tiempo, es que la bala, la pistola y quién la disparó se ven en reversa, pues su entropía está disminuida.

El concepto es fascinante y Nolan lo explota al máximo, incrementando las posibilidades de esta premisa y llevándola hasta sus últimas consecuencias. Quizás cueste entender la idea y, como algunos personajes admiten en el filme, no entienden esto cuando se los explican. Pero hay que reconocer que es una idea original e inteligente. Con todos sus defectos, Nolan es de los pocos directores que retan al espectador y camuflan ideas interesantes dentro de un empaque de espectáculo.

Reproduciendo: Mira esto: Películas postapocalípticas para poner el encierro en...

Pues Tenet -- si le quitas lo de la entropía y física cuántica -- es una película de espías de gran presupuesto. Sus protagonistas son agentes secretos elegantemente vestidos que se enfrentan a una amenaza que puede destruir al mundo. Está filmada en locaciones exóticas de distintos países -- Noruega, Dinamarca, Estonia, India, Italia, Estados Unidos y Reino Unido -- y la historia avanza a través de varias misiones que los héroes deben completar.

Nolan es un fanático del cine de espías al estilo James Bond pero, Nolan siendo Nolan, el manejo del tiempo es lo que hace de Tenet un proyecto personal y lo emparenta con otras de sus películas que juegan con la noción del tiempo al narrar una historia, como es el caso de Memento (2000), Inception (2010), Interstellar (2014) y Dunkirk (2017).

Warner Bros. Pictures

El protagonista de Tenet es John David Washington, quien es identificado simplemente como El Protagonista. Él es un agente al que le encargan la misión de detener al oligarca ruso Andrei Sator (Kenneth Brannagh), quien es el responsable de desencadenar los hechos que pueden causar algo peor que la Tercera Guerra Mundial. Kat (Elizabeth Debicki) es la esposa de Sator y Neil (Robert Pattinson) es la mano derecha de El Protagonista en sus misiones.

Debicki destaca en la película, pues su personaje es el que verdaderamente experimenta un arco en la historia: crece, evoluciona y cambia. Kat es la aristócrata británica que termina erigiéndose en el corazón emocional de la película, pues El Protagonista y Neil, pese a ser los héroes y estar interpretados por dos actores con carisma, nunca exponen sus sentimientos o sus motivos personales; en este sentido, son los típicos agentes secretos de las películas de los años 60 del siglo pasado: elegantes, letales y eficaces. Van directo al grano.

Tenet exhibe también algo que suele criticársele a Nolan: que sus escenas de acción no tienen mucho sentido del espacio: nunca sabes bien dónde están los personajes con respecto de su entorno; incluso en la épica secuencia final de combate cuesta identificar quién es quién (sobre todo porque tienen puestas máscaras). Tenet tiene muchos huecos argumentales, en los que algunas acciones no tienen lógica.

En este aspecto, Dunkirk, Inception, Memento y The Dark Knight tienen guiones más cuidados y más comprensibles que Tenet. Nolan está consciente de que no se necesita saber de la entropía negativa para disfrutar de Tenet: el filme fluye a un ritmo vertiginoso, entretenido, visualmente deslumbrante, intelectualmente ambicioso. Al final, saldrás con una sonrisa del cine, convencido de que viste un gran espectáculo, aunque no hayas entendido ni papa de física cuántica.

El estreno de Tenet es a nivel internacional en 70 países -- España, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia y el Reino Unido, entre otros -- el 26 de agosto de 2020, antes que en Estados Unidos, donde podrá verse en salas de cine selectas a partir del 2 de septiembre de 2020.