Tenet: El Protagonista sabe que la película de Nolan es difícil de entender

A pesar de que por causas ajenas a mi voluntad todavía no haya podido ver Tenet (la combinación de pandemia con los incendios en California no ha sido muy favorable para la apertura de cines), hace unos días tuve oportunidad de charlar con su Protagonista, John David Washington. Y te puedo decir que a él también le ha costado entender la última de Christopher Nolan, a pesar de haberla protagonizado.

"Nunca sabes qué esperar de Christopher Nolan", me explicó el actor, confesándose nervioso y lleno de emoción la primera vez que leyó el guion de Tenet. "Lo mantiene todo en secreto. Yo no tenía idea de lo que iba a ir la película. [Nolan] ha hecho recientemente Interstellar y Dunkirk, yo tenía también Inception en la cabeza. Podía ser una combinación de todas esas cosas. Incluso pensé si tal vez sería la secuela de Inception".

Washington me explicó que le llevó cuatro horas leer el guion. Y es que el actor hizo una especie de lectura inversa muy meta en la que avanzaba 20 páginas para retroceder 10, avanzar otras 20 y volver a retroceder. "Supongo que ya estaba metido en el personaje cuando hacía eso", me dijo entre risas Washington. "Hubo muchos momentos de preguntarme qué estaba pasando y si había leído lo que había leído. Tenía que asegurarme de que realmente estaba entendiendo la información que estaba recibiendo del guion. Me llevó bastante tiempo comprenderlo por completo".

El actor me explicó que al leer algunas de las secuencias de acción más visuales no tenía idea de cómo conseguiría filmarlas Nolan. "No usa pantalla verde", me dijo, añadiendo que al director le gusta filmar con efectos especiales reales de los que se ruedan directamente en cámara. A Washington le sorprendió que Nolan incluso usara un avión de verdad para rodar la escena, que también se puede ver en el tráiler de la película, en la que un avión se estrella contra un hangar. "No me lo podía creer. La noche en la que filmamos el avión estrellándose contra el edificio, el equipo completo de la película estaba mirando, como si fueran los fuegos artificiales del 4 de julio. Fue muy divertido".

A Washington pudimos verlo el año pasado en BlacKkKlansman de Spike Lee y es hijo de un colaborador habitual de Lee, Denzel Washington, además de ser ex jugador profesional de fútbol americano. Pero ni siquiera su carrera como atleta lo preparó para las secuencias de acción de Tenet.

"Absolutamente no. Es una de las cosas más difíciles que he hecho", insistió el actor. "Por las normas del tiempo invertido, tuve que hacerlo todo del revés. Las leyes de la gravedad y la física cambian. Incluso la forma de parpadear o hablar cambia porque no sabía cómo hacerlo del revés. Es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer como actor. Pero me encantó el reto incluso teniendo en cuenta que para el final mi cuerpo había sufrido un poco".

Una cosa que tiene muy clara Washington es por qué su personaje no tiene nombre. "Los espectadores no sabemos el nombre del Protagonista porque creo que tenemos que tener una relación de tú a tú con él. Experimentamos lo que él experimenta", dijo el actor. "Descubre cosas sobre sí mismo y sobre el mundo y los espectadores hacemos lo mismo. Ya seas hombre o mujer, sin importar la edad que tengas, puedes ponerte en la piel del Protagonista".

Al menos esa pieza del rompecabezas Tenet ha quedado resuelta. Pero si todavía estás perdido con otras partes de la película, no dejes de leer este artículo de mi colega Gonzalo Jiménez sobre su final.