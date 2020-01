El año 2019 nos ha dejado tendencias celulares como la carga reversible, pantallas flexibles (o plegables) y cada vez más audífonos inalámbricos. Sin embargo, las tendencias tecnológicas que esperamos en 2020 –y que queremos explorar– van más allá del hardware y en general de dispositivos físicos, y se centran mucho en la evolución del software, que en definitiva, nos hará la vida más fácil en diferentes aspectos.

A continuación, te presentamos las tendencias tecnologías que el equipo de CNET en Español considera tendrán un papel central en nuestro día a día en 2020, directa o indirectamente.

CNET

Celulares con nuevas y raras formas

Si en 2019 conocimos al Galaxy Fold, al Huawei Mate X, al Moto Razr plegable y al extraño prototipo de TCL, en 2020 debemos estar preparados para la acción. Los fabricantes de celulares están tratando de llevarnos a la siguiente generación, y es posible que alguno de los estereotipos que se están creando termine venciendo y haciéndose predominante.

Ya pasó con el iPhone lanzado en 2007, que terminó influenciando al resto de celulares con su pantalla táctil capacitiva y su carencia de teclado físico. Los usuarios estamos listos para el siguiente paso, sea cual sea este. Las empresas nos están demostrando que los celulares con un factor plegable son posibles y todo parece indicar que los teléfonos de tapita podrían regresar y hacerse populares.

Hace 15 años el Motorola Razr era el teléfono más popular del momento, y Samsung ya ha dejado ver la posible segunda versión del Galaxy Fold, que podría doblarse como el nuevo Moto Razr. TCL está explorado el mundo de las pantallas con doble bisagra, LG está experimentado con pantallas que se pueden pegar y plegar a celulares convencionales con el LG G8X y Microsoft nos está preparando para su celular plegable llamado Surface Duo, que incluye el sistema operativo Android y que no llegará hasta finales de 2020.

Si eres fan de Apple, lamentamos decirte que los rumores de momento no nos presentan un iPhone plegable en el futuro cercano, aunque las filtraciones proponen un celular de la empresa en 2020 sin puerto Lightning, o tal vez con un cambio en el mismo.

iDrop News

Realidad aumentada en tu celular y en tus gafas

La realidad aumentada ha venido instalándose poco a poco en nuestras vidas. Algunas aplicaciones nos dejan jugar colocando piezas o animales en nuestra cocina; mi favorita es cuando haces búsqueda de "bulldog francés" -- o cualquier raza de perro -- en Google, ya que te permite colocar a uno de estos perritos en el salón de tu casa gracias a tu celular y por otro lado, algunas tiendas te dejan ver si la cama que te gusta tendrá suficiente espacio en tu habitación.

Estos ejemplos nos dejan pensar que cada vez el uso de la realidad aumentada se hará más popular.

En la práctica, el lanzamiento de ARKit 3.0 por parte de Apple y de Google ARCore, está permitiendo que cientos de dispositivos ya incluyan esta tecnología que utilizamos por ahora poco. Sin embargo, el despertar de las marcas para que te pruebes ropa y gafas sin salir de casa usando realidad aumentada nos hará cada vez más conscientes de esta novedad que ya está incluida en nuestro celular.

Algunos ejemplos los proveen tiendas como Asos, que te deja probarte ropa y modelarla o Gucci con su app para probarte zapatos. Pero la tecnología de realidad aumentada podría estar a punto de dar un paso más, y hacerse mucho más popular.

Ya existen las gafas HoloLens y las MagicLeap One, sin embargo ninguna de ellas se ha popularizado y siguen costando muy caro. En 2020 podría llegar el momento en el que una marca de consumo con más experiencia popularice, de una vez por todas, esta tecnología, y todos los rumores apuntan a que Apple podría llevarse ese lugar, si es que finalmente presenta esta tecnología que tantas filtraciones aseguran está preparando.

Jason Cipriani/CNET

Traducción universal automática

El lanzamiento de Live Caption en Google I/O 2019 y su reciente llegada a los celulares Pixel nos ha dejado claro que cada vez menos existirán barreras de comunicación si no hablas un idioma en particular. Ya no es solo Google Translate u otros servicios similares, sino que tu celular podrá traducir un audio o video en tiempo real.

Esta tecnología no está aún presente en llamadas o videollamadas, aunque no dudamos que este será el siguiente paso de las empresas que trabajan en este tipo de tecnologías.

El punto positivo de este tipo de desarrollos es que no dependen de Internet, ya que todo sucede dentro de tu celular, lo que permite que sean en tiempo real y sin limitaciones de ningún tipo.

Google ya ha dicho que Live Caption estará disponible en más celulares Pixel y que otros fabricantes pueden utilizarlo también, ahora solamente nos falta ver si Apple será capaz de hacer algo similar para ofrecer a los usuarios de iOS y si Facebook puede llevar la tecnología de sus dispositivos Portal a otro nivel.

Tesla

Carros autónomos: kilómetro a kilómetro

Pasito a pasito, o kilómetro a kilómetro, los carros autónomos están avanzando para prestarnos nuevos servicios. Aunque cada año nos preguntamos cuándo se harán realidad, lo cierto es que el cambio de década puede tener la respuesta.

Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, anunció que espera tener un carro totalmente autónomo en 2020 según reportó Wired. Sin embargo, este año veremos otros detalles hacerse más comúnes como el freno automático ante situaciones de riesgo o el cambio de carril sin que toques el volante.

Desde luego, no solo serán carros que puedes comprar pero también servicios de choferes a pedido. Lyft está haciendo pruebas en Las Vegas y Waymo, la empresa perteneciente a Google, también ha hecho pruebas en California.

Es previsible que con una industria que empuja esta tecnología a hacerse realidad, en 2020 veamos comenzar debates regulatorios en Estados Unidos y otros países.

Amie D.D. via YouTube

Implantes en nuestro cuerpo

Ya en 1969 Star Trek nos avisaba de la tecnología del futuro. En la serie los oficiales pagaban sus deudas con la palma de la mano, y varios experimentos de los últimos dos años nos dejan claro que esta tendencia pica y se extiende.

Las noticias vuelan: una empresa colocó chips a sus empleados para acceder a sus oficinas; una chica se colocó un implante en su mano para acceder a su carro Tesla sin usar ninguna llave y una clínica logró colocar un chip a un paciente que no tenía buena memoria a corto plazo, y este logró recordar cosas como nunca antes.

En 2020 es probable que gracias a investigaciones privadas y públicas de la Agencia DARPA del gobierno de Estados Unidos, continuemos viendo este tipo de desarrollos.

James Martin/CNET

Reconocimiento facial extendido

Nos guste o no, el reconocimiento facial llegó para quedarse. Apple a través de Face ID lo hizo popular, y aunque esta información técnicamente vive en tu celular y no en la nube y no se puede compartir con terceros, ya hay muchas empresas trabajando en obtener tu cara con fines de seguridad.

Si eres usuario de servicios como Clear para acceder más rápido a aeropuertos te habrás dado cuenta de que escasean tu iris, tu huella y tu cara. Y que cedemos nuestros datos para otros fines. Esto se volverá aún más común en 2020 y en el futuro la realidad de la serie Person of Interest nos beneficiará y perjudicará de igual forma.

En esta serie todas las computadoras de la ciudad de Nueva York estaban conectadas y podían acceder a una base de datos de rostros para hacer el seguimiento de una persona. Según Forbes, en 2020, estas tecnologías van a mejorar no solo para acceder más rápido a un aeropuerto, como ya lo hace el de Dubai, ya que las cámaras también pueden detectar anomalías de actividades ejecutadas por máquinas sin vigilancia humana, y determinar otros peligros inminentes para nuestra especie.

Supongo que nuestro futuro dependerá del uso que le demos a cada tecnología.

