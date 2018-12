Josh Miller/CNET

Los teléfonos celulares se han convertido en parte fundamental de nuestras vidas. Son los gadgets que más conocemos (y nos conocen) y con los que más contacto tenemos.

A pesar de que el mercado de la telefonía celular está muy saturado y cada vez hay menos cambios radicales, este año vimos algunas mejoras importantes en los dispositivos y eso nos hace pensar que el próximo año veremos aún más. Inclusive, 2019 podría ser uno de los años más emocionantes en cuanto a dispositivos móviles se refiere en mucho tiempo.

El 2018 llegó a su fin y con él recordamos un poco lo que hemos visto durante estos 12 meses y, más importante, lo que esperamos ver en en 2019 —y, seguramente, en los años por venir.

Samsung sigue siendo el claro líder del mercado en venta de unidades a nivel mundial, con una cuota de mercado del 20.3 por ciento en el tercer trimestre de 2018, seguido en esta ocasión de Huawei (14.6 por ciento) y luego Apple (13.2 por ciento), según la firma de investigación IDC.

En comparación con el año pasado, Samsung perdió un 1.8 por ciento y Apple un 0.8 por ciento del mercado en comparación con el mismo periodo el año anterior.

Pero Huawei sorprendió incrementando su cuota de mercado un 4.2 por ciento a pesar de que tuvo probablemente el año más difícil, pues la presión del gobierno de Estados Unidos no le permitió ingresar a ese país través de operadores con sus teléfonos insignia.

Asimismo, Xiaomi sobrepasó este año a Oppo para ubicarse en la cuarta posición con una cuota de mercado global del 9.7 por ciento. Oppo tuvo una cuota del 8.4 por ciento.

Como se ha vuelto una tradición, el mercado estuvo repleto de toda clase de teléfonos, pero fue clara la escasez de celulares compactos (menos de 5 pulgadas) y hubo un montón de otras tendencias clave en 2018.

Por ejemplo, las cejas o notch se hicieron muy populares este año, vimos los primeros lectores de huellas integrados en las pantalla, llegaron cuerpos de celulares con colores gradiente y transparente, la inteligencia artificial en las cámaras estuvo de moda, vimos celulares con más de dos cámaras traseras y muchos reciclaron el diseño de sus dispositivos del año anterior.

Otra tendencia importante es que el precio de los celulares continuó aumentando en comparación con el año anterior, para llegar a tener un precio inicial de más de US$1,000, como el iPhone XS Max que tiene un precio inicial de US$1,099.

Echemos un vistazo a lo que nos presentaron las principales fabricantes en 2018 para darnos una idea de lo que nos podría traer el 2019.

Samsung

2018

Con el Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 9 la firma coreana no introdujo este año grandes cambios en el diseño de sus teléfonos. En cambio sí mejoró el posicionamiento del lector de huellas (ahora un poco más hacia el centro de la parte trasera y no al lado de las cámaras), incorporó cámaras traseras con una apertura variable y actualizó las especificaciones.

En 2018 Samsung nos presentó, por primera vez, un Galaxy S con doble cámara trasera; incrementó a 128GB de almacenamiento interno base y la posibilidad de tener hasta 1TB de almacenamiento (512GB interno y 512GB en una tarjeta microSD) con el Galaxy Note 9.

Además, con el Note 9 la empresa también le añadió funcionalidad Bluetooth al S Pen para que trabaje como control remoto de diferentes funciones y fue el primer celular de la empresa con 8GB de RAM a nivel mundial. También, DeX ya no necesitó del dock para funcionar, sino solo un conector HDMI a USB-C y su batería de 4,000mAh regresó a la serie a ofrecer una de las duraciones de batería más confiables en un teléfono.

Con esto, Samsung no sorprendió durante 2018, pero sí nos siguió dando algunos de los mejores celulares del mercado.

2019+

Espero que 2019 sea un año más emocionante para Samsung, ofreciendo un cambio importante en el diseño de sus teléfonos insignia o que presente su primer celular flexible (o teléfono plegable) e incluso su primer celular 5G.

Los Galaxy S10 serían los primeros teléfonos insignia en integrar una pantalla con un orificio para la cámara frontal, algo que vimos con el Galaxy A8s que Samsung presentó a fines de este año. Esto le permite integrar más pantalla, menos biseles y no depender de una ceja o notch.

Debido a esto, el Galaxy S10 podría integrar el sonido directamente en su pantalla como lo hemos visto en algunos televisores y pocos celulares. Además, se espera que el Galaxy S10, o al menos uno de ellos (Galaxy S10 Plus) tenga un lector de huellas integrado en la pantalla, pero a diferencia de los sensores que hemos visto en celulares como el OnePlus 6T McLaren Edition y Vivo Nex, este sería ultrasónico y ofrecería una mejor experiencia.

Asimismo, esta podría ser la primera vez que no vemos un Galaxy S10 con una sola cámara trasera (a menos que sea el Galaxy S10 Lite o Mini), mientras que el más avanzado tendría posiblemente hasta más de dos cámaras y el Galaxy S10 Plus integraría doble cámara frontal como el Pixel 3 XL.

Otra posibilidad es que en esta ocasión la versión base del Galaxy S10 (no la Mini o Lite) tenga 6GB de RAM, mientras que un Galaxy S10 podría tener hasta 8GB. Han habido rumores de un Galaxy S10 con 12GB de RAM, pero por el momento no que es una posibilidad grande.

Otras especificaciones del Galaxy S10 incluyen la interfaz One UI (Android Pie) el procesador Snapdragon 855 en Estados Unidos y otros pocos mercados, mientras que nivel mundial tendrían el procesador Exynos 9820.

Aunque no se espera que todos los Galaxy S10 tengan conectividad 5G, la próxima generación de redes celulares que promete ofrecer mejor velocidad de datos, se espera que al menos una versión especial del celular y hasta del Galaxy Note 10 si incluya esa característica.

En cuanto al Galaxy Note 10, se espera que muchas de las novedades presentes en el Galaxy S10 lleguen a ese celular, pero manteniendo como aspecto diferenciador su stylus, mejor duración de batería y una pantalla más grande.

Los cambios en la pantalla de los Galaxy S10 y Galaxy Note 10 llevarían a que Samsung no pueda incluir el escáner de iris, pero otras novedades podrían llegar a través de funciones, como podrían ser la grabación de video con fondo borroso que permite el procesador Snapdragon 855.

Además, llegaría un modo. Nocturno de fotografía y otras mejoras puntuales a estos celulares Samsung.

No es claro si los Galaxy S10 y Galaxy Note 10 seguirán incluyendo el conector de audífonos porque hay rumores que se contradicen. Sin embargo, las mejores posibilidades están en que ese conector aún se mantenga en estos teléfonos insignia.

Por otra parte, Samsung ya nos presentó su teléfono plegable durante su conferencia para desarrolladores y sabemos que tendrá dos pantallas, una de 7.3 pulgadas (Infinity Flex Display) y otra de 4.58 pulgadas (externa).

Samsung no ha revelado el nombre de este celular flexible, pero se espera que sea llamado Galaxy X, Galaxy F o Galaxy Fold.

Huawei

2018

Considero que Huawei tuvo un año de claroscuros: fue la ganadora las novedades que trajo al mercado, pero también fue perdedora por los problemas en el mercado estadounidense.

Con el Huawei P20 Pro la empresa comenzó dos tendencias importantes: Celulares con tres cámaras y un cuerpo en color gradiente.

Sin embargo, los planes de vender sus celulares insignia a través de operadores en Estados Unidos se derrumbaron cuando el gobierno puso presión en los operadores. Desde aquí, las cosas no han mejorado y no parece que vayan a mejorar pronto.

Además, la empresa mejoró de manera importante el diseño de sus celulares durante este año: fue la que presentó más novedades en comparación a Samsung, Apple y LG, integró una de las mejores cámaras en un celular en el mercado. Y con el Huawei Mate 20 Pro la empresa trajo finalmente tres cámaras traseras con diferentes perspectivas.

Con el Huawei P20 Pro, la empresa trajo dos cámaras, pero una era a color otra a blanco y negro y un telefoto. El Huawei Mate 20 Pro integró una cámara regular, una gran angular y un telefoto para ofrecer más flexibilidad fotográfica.

Además, con ese mismo celular la empresa sorprendió al mundo ofreciendo carga inalámbrica reversible (el celular puede cargar inalámbricamente a otro celular).

2019+

En 2019, no creo que Huawei logre sorprender y crecer tanto como lo hizo en 2018. Fue la empresa que presentó mayores cambios en 2018 (novedades en diseño, funciones, etc.), así que espero que sea una de las empresas más conservadoras durante 2019.

Esto no es del todo malo porque le puede permitir refinar sus celulares, ofrecer hasta más de tres cámaras y optimizar más su software. Pero es posible que Samsung y otras empresas puedan robarle gran parte de la atención que ganó durante 2018.

El Huawei P30 tendría el procesador Kirin 980, integraría la ranura para tarjeta Huawei Nano Memory Card que la empresa presentó con los Mate 20, se espera que no tengan conector de audífonos tradicional y que algunos de los modelos tengan el reconocimiento facial del Huawei Mate 20 (otros con un lector de huellas en la pantalla), mientras que otros tendrían seguramente solo una pantalla con menos biseles y ceja, y que tendrán tan solo orificios para las cámaras frontales.

Por otra parte, y como es costumbre, se espera que otras especificaciones también sean actualizadas, incluyendo algunos modelos con más RAM.

Huawei también presentaría algunos teléfonos con 5G y se espera el primer teléfono plegable de la compañía .

El Huawei P30 podría sea presentado a finales de febrero en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC 2019) o poco después.

Apple

2018

Apple finalmente se despidió de los biseles grandes en sus celulares con la llegada del iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.

Los tres celulares tuvieron el reconocimiento facial del iPhone X (con algunas mejoras), biseles relativamente pequeños y una ceja grande en la parte superior. Además, la compañía removió por completo el lector de huellas (Touch ID), mejoró un poco los animojis, hizo los dispositivos más resistentes al agua (IP68 en vez de IP67 para los XS) y también les subió el precio, ofreciendo el iPhone XR desde US$749 hasta el iPhone XS Max que tiene un precio inicial de US$1,099.

Esto también hizo que Apple se olvidará de los celulares pequeños, ya que el iPhone XS tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, el iPhone XR de 6.1 pulgadas y el iPhone XS Max de 6.5 pulgadas.

Una de las sorpresas de los iPhone de 2018 fue que su procesador superó las expectativas, al menos en pruebas de rendimiento.

2019+

En 2019, espero que Apple presente tres de nuevos teléfonos y que, muy probablemente, tengan un diseño muy similar al de 2018, aunque quizá la ceja podría ocupar menos espacio y a lo mejor sean un poco más delgados.

Los iPhone 2019 llegarían con el procesador Apple A13, iOS 13 y se mejorarían otras especificaciones generales, mientras que mantendrían la resistencia al agua, la carencia de conector de audífonos, vidrio en la parte trasera y pantallas OLED al menos en los iPhones de más alta gama.

Hay rumores que indican que los iPhone 2019 tendrán tres cámaras traseras, pero considero que, en el mejor de los casos, tan solo el más grande integraría este componente.

Otras novedades podrían ser la carencia de 3D Touch y al menos el adaptador de carga sería ahora USB-C (ojalá que hasta Lightning sea reemplazado por USB-C, pero creo que eso se va a demorar un poco más de tiempo).

Algo que no queda claro es cuáles serían los nombres, pero con ello la empresa podría jugar un poco para generar expectativa.

Los posibles nombres de los iPhone 2019:

iPhone (2019), iPhone Max, iPhone R



iPhone XI, iPhone XI Max y iPhone XIR

¿Alguna otra idea? Déjanos saber en los comentarios



No creo que en 2019 Apple presente un celular 5G o uno flexible, como los otros fabricantes, sino que esperará a que esas empresas funjan como conejillos de indias antes de lanzar un dispositivo con esas características. Es probable que Apple primero apueste a 5G en 2020, mientras que los teléfonos plegables demorarían más tiempo.

Los nuevos iPhone de 2019 se presentarían en septiembre de 2019.

LG

2018

LG sorprendió al mundo entero cuando reveló que se enfocaría en liberar nuevas funciones a través de actualizaciones a sus celulares, pero sin cambiar mucho el hardware de sus dispositivos.

El LG V30S ThinQ fue la primera prueba de esto – y no fue muy exitoso. El LG G7 ( ) tuvo mejoras importantes, pero llegó más tarde de lo esperado y no tuvo un componente diferenciador que le permitiera destacarse en el mercado.

El LG V35 ThinQ fue sin duda el mejor celular de la empresa en 2018, pero se vendió principalmente en AT&T y Google Fi, mientras que el LG V40 ThinQ fue el primero de la empresa con tres cámaras. Sin embargo, su precio era más alto; la duración de su batería se vio afectada de manera negativa y su software no evolucionó mucho.

En general, LG repitió la estrategia de Sony hace unos años, presentando celulares sin muchos cambios en el diseño y presentando múltiples teléfonos insignia durante un mismo año –más de los que probablemente necesitaba.

2019+

LG recientemente tuvo otro cambio importante en el liderazgo de la empresa y ahora Brian Kwon, quien era el director de la división de televisores, pasó a hacerse cargo de la división de móviles.

Esto sucedió a finales de noviembre, así que no queda muy claro qué cambios Kwon podría implementar en este momento. Sin embargo, creo que la empresa cambiará la estrategia de enfocarse en actualizar celulares a largo plazo para ofrecer nuevas funciones y sin cambiar mucho el hardware.

Es posible que en 2019 no veamos cambios tan drásticos, pues el desarrollo de un celular toma muchos meses. Sin embargo, es probable también que tengamos la primera probadita de la nueva estrategia.

En lo personal, espero que la apueste nuevamente por ofrecer lo mejor de lo mejor y esto podría incluir la integración de más de tres cámaras traseras y pantallas con orificios en vez de integrar cejas.

En cuanto a especificaciones, se espera el procesador Snapdragon 855, 6GB de RAM, lector de huellas en la pantalla y Android Pie en el LG G8 y LG V50.

Por otra parte, LG también presentará un celular flexible o plegable en 2019 y un celular 5G.

Sony



2018

Sony finalmente actualizó el diseño de sus celulares con el Xperia XZ2 y lo mejoró mucho más con el Xperia XZ3.

En otros aspectos, la empresa habilitó el lector de huellas en sus celulares para Estados Unidos y refinó diferentes funciones (como la grabación de cámara lenta a 960fps en resolución Full HD), mejoró la calidad de sus fotos, removió el conector de audífonos y trajo la carga inalámbrica.

Además, el Xperia XZ2 Premium fue el primer celular con doble cámara trasera, mientras que también mantuvo una pantalla 4K.

2019 +

Quizás en 2019 Sony vuelva a competir con los mejores, refinando ese buen diseño del Xperia XZ3, ofreciendo dos o hasta tres cámaras traseras, biseles más pequeños y con una pantalla de 6.5 pulgadas, procesador Snapdragon 855 y 6GB de RAM.

El Sony Xperia XZ4, como se espera que se llame, llegaría en MWC 2019 junto con el Xperia XZ4 Compact.

HTC

2018

HTC no tuvo su mejor año y no logró cautivarnos demasiado con su HTC U12 Plus y otros celulares que presentó. Es cierto que ese teléfono insignia integró especificaciones de alta gama, biseles más pequeños y un cuerpo semitransparente hermoso, pero no trajo realmente grandes novedades.

2019 +

No queda claro cuáles serán los planes de HTC, pero esperaría que presentara menos modelos en 2019 para enfocarse en una estrategia más específica. Esperaría que el HTC U13 tuviera una ceja o un orificio para la cámara frontal como muchos otros celulares, un procesador Snapdragon 855, 6GB de RAM (o hasta 8GB), doble cámara trasera y 5G.

Esperamos que el HTC U13, si así se llega a llamar, se presente en MWC 2019 o quizás unos meses después.

Motorola

2018

Motorola tampoco trajo grandes novedades en le mercado y se mantuvo de manera importante en la gama baja con los Moto G6 y Moto E5, pero su diferenciación se redujo frente a la competencia.

Lo que es cierto es que los biseles se redujeron, la doble cámara predominó más, celulares como el Moto E5 Plus sobresalieron con una gran duración de batería y el lector de huellas se ubicó en la parte trasera en algunos modelos.

Con el Moto Z3 ( ) y Moto Z3 Play la empresa también redujo los biseles y colocó el lector de huellas en el borde lateral, pero el Moto Z3 tuvo especificaciones desactualizadas y el Moto Z3 Play no era muy barato.

Lo bueno es que el Moto Z3 fue el primer celular que se podrá actualizar a 5G en 2019.

2019+

En 2019, no creo que Motorola cambie mucho la estrategia con el Moto G7, sino que sería más un refinamiento. Espero que en esta ocasión la ceja esté presente para ofrecer más pantalla que antes.

También espero que el Moto Z4 Force sea el teléfono insignia de la empresa con su pantalla "irrompible" y podría ser el fin de los Moto Mods o al menos podría renovar la estrategia que tenga la empresa.

El Moto Z4 Force tendría seguramente el procesador Snapdragon 855, 6GB de RAM y un diseño refinado. Esperaría que este teléfono insignia se presentaría a mediados de 2019, mientras que los Moto G7 y Moto E6 llegarían uno o dos mese antes.

Google

2018

Google no trajo grandes cambios en sus celulares con el Pixel 3 XL y Pixel 3 ( ), pero en el modelo grande introdujo una de las cejas más grande que hemos visto en un celular.

Google siguió sobresaliendo con sus cámaras, incrementó su precio inicial a US$799 y redujo de manera importante los biseles del Pixel 3.

La empresa también le dio gran importancia a su inteligencia artificial, como Google Call Screen, avances de Google Lens y hasta Google Duplex -- que puede hacer llamadas por ti.

2019+

En 2019, esperaría que Google siga con una estrategia similar y sin cambios drásticos, aunque podría lanzar uno o dos modelos más baratos para competir principalmente en India y China.

Los Pixel 4 y Pixel 4 XL llegarían en octubre 2019, mientras que las versiones más baratas, conocidas actualmente como Pixel 3 Lite y Pixel 3 Lite llegarían en la primera mitad de 2019.

Otras empresas

OnePlus en 2019



OnePlus presentará antes de mayo su celular 5G, el primer celular 5G en Europa. Este teléfono OnePlus 5G se venderá a través de EE y seguramente a través de OnePlus.com.

Sin embargo, el OnePlus 5G no reemplazará al OnePlus 7, sino que será parte de una nueva serie totalmente diferente.

Esto es en parte porque 5G es muy nuevo y esto hace que el precio de los celulares se incrementen de manera considerable, así que si mantiene el OnePlus 7 por separado podrán seguir con la misma estrategia de ofrecer celular buenos bonitos y baratos.

Espero que el OnePlus 7 tenga el procesador Snapdragon 855, 8GB de RAM base, lector de huellas en la pantalla y a lo mejor hasta tres cámaras traseras.

El OnePlus 7 se presentaría posiblemente en mayo o junio de 2019.

ZTE en 2019

Al igual que Huawei, ZTE tuvo un año difícil. Sus ventas en Estados Unidos fueron frenadas y tuvo que pagar una multa millonaria por no cumplir con un acuerdo en el que se le prohibía exportar tecnología a países como Irán y Corea del Norte. Wilbur Ross, secretario de comercio de EE.UU., no solo anunció la multa de US$1,000 millones, sino que también dijo que ZTE tendría que crear un equipo de supervisión integrado solo por estadounidenses para monitorizar sus operaciones durante 10 años.

ZTE ha logrado formar parte importante del mercado de celulares desbloqueados por años en Estados Unidos, así que espero que en 2019 la empresa regrese a este país y nos presente, nuevamente, un teléfono insignia.