Todas las novedades que llegan a Fortnite Chapter 2 Season 3

Epic Games

Fortnite Chapter 2: Season 3 ya es oficial y llega con novedades como la presencia de Aquaman, un mapa inundado y tiburones que podrás "cabalgar".

La empresa publicó un tráiler en su cuenta de Twitter el 17 de junio en el que se puede ver todo lo nuevo que llegará al exitoso juego para regocijo de sus fanáticos. La novedad más llamativa es que el mapa del juego se ha inundado por completo y muchas ubicaciones han quedado bajo el agua, por lo que ahora se podrán usar lanchas y hasta tiburones como medio de transporte para moverse por ellas. Además según el anuncio, durante los próximos días la marea irá bajando y se descubrirán nuevas ubicaciones en el mapa.

La isla se ha inundado y ahora hay nuevas zonas que explorar, saqueadores a los que enfrentarse y... ¿tiburones que montar?



¡Dad el salto a la Temporada 3! pic.twitter.com/peKvWqLRtl — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) June 17, 2020

También llegan con la actualización nuevos enemigos llamados Merodeadores en algunas de las ubicaciones y retos que irán apareciendo cada semana. Fortnite Chapter 2: Season 3 también llega con un nuevo pase de batalla que incluye una nueva colección elementos cosméticos y gestos para personalizar la experiencia. Dentro de este nuevo pase de batalla encontrarás la skin de Aquaman. Para desbloquear a este personaje tendrás que completar los diferentes desafíos durante la temporada.

La actualización ya está disponible para descargar en todas las plataformas aunque no llega a todos al mismo tiempo, así que no te preocupes si aún no la ves disponible, podría tardar algunas horas en aparecer.

Fortnite es uno de los videojuegos más aclamados en consolas del hogar y plataformas móviles. Se trata de un título con formato Battle Royale, es decir, que tu misión en él es sobrevivir entre hasta 100 jugadores y ganará el único que quede vivo. En marzo de 2020 el juego multijugador vivió un importante incremento en su número de usuarios en Italia, un aumento que podría estar relacionado con el bloqueo del país a causa del confinamiento por la pandemia en curso.