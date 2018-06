Netflix

Cinco meses después del suicidio de Hannah Baker, la preparatoria Liberty High School se vuelve un lugar aun más oscuro.

Si creíste que la primera temporada había sido fuerte, la segunda entrega de 13 Reasons Why (Por trece razones) llevó varios temas al límite. En momentos se hace difícil de ver, pero abre nuevamente la conversación sobre temas importantes, aunque sin duda, incómodos de hablar.

Advertencia: Si todavía no has visto la temporada 2 de 13 Reasons Why y quieres evitar cualquier spoiler, deja de leer pues este artículo está lleno de ellos.

Acoso escolar (Bullying)

Mientras que la primera temporada dejó este tema más que en evidencia, (siendo el bullying una de las motivaciones de Hannah para quitarse la vida), durante la segunda el bullying vuelve a ser una problemática estelar, aunque es presentada de forma diferente.

En esta temporada, el objetivo de todos es Tyler Down, el fotógrafo escolar. Durante el juicio de Hannah Baker contra la escuela Liberty High School, Tyler es uno de los pocos (por no decir el único) en dar una confesión honesta y a cambio, sufre de rechazo y violencia.

La historia de Tyler no es la central pero a lo largo de la segunda temporada sufre de bullying de una forma "sutil". Sin embargo, el constante abuso lo llevará a tomar las armas, de forma muy literal.

Abuso sexual

Probablemente este sea el segundo tema recurrente dentro de 13 Reasons Why. Durante la temporada 2 se abordan más casos de adolescentes que sufrieron abusos a manos de Bryce. Sin embargo, los productores decidieron ir más allá para exponer un tema muy poco hablado, que es el abuso sexual contra hombres.

Después de pasar por un proceso de rehabilitación emocional, Tyler regresa a Liberty High School y abusan sexualmente de él. Se trata de la escena más polémica de toda la serie que sin duda es difícil de ver pero, al mismo tiempo, expone un tema más recurrente de lo que imaginamos. Según datos de la organización 1in6, uno de cada 6 hombres sufren de abuso sexual.

Violencia armada

Continuando con la historia de Tyler, durante varios capítulos se puede ver cómo él, junto con Cyrus (el punk de la escuela), se ven decididos a "hacer justicia". En varias ocasiones hablan de castigar a los mentirosos y a los culpables por la muerte de Hannah Baker.

Al final de la temporada y después de ser víctima de abuso sexual, Tyler decide vengarse de todos los que lo hicieron sufrir y lleva todo un arsenal de armas al baile de primavera. Según un análisis del Washington Post, desde Columbine en 1999 más de 187,000 estudiantes han experimentado una balacera en sus escuelas. La fecha del baile de primavera de Liberty High School coincide con el aniversario de la masacre de Columbine.

Privilegio masculino



Uno de los temas presentes durante esta temporada es la complicidad y el machismo alrededor del equipo de béisbol de Liberty High School, en donde el abuso físico y sexual cometido por los integrantes del equipo es invisible frente a las autoridades e incluso, ante los ojos de los mismos padres.

Zach es un elemento primordial en desmantelar el machismo tóxico dentro de Liberty High School, ayudando a evidenciar los actos cometidos por sus compañeros dentro de The Clubhouse (La Casa Club).

Embarazo adolescente

Chloe, líder de las porristas y novia actual de Bryce, se retracta de declarar en contra de él tras enterarse que está embarazada. Su historia no es sencilla pues está enamorada de Bryce, quien definitivamente es un chico intimidante. Por otro lado, ella ha encontrado una forma de alejarse de su realidad familiar y vivir experiencias a las que no tendría acceso si no fuera por Bryce. ¿Chloe tendrá al bebé? Eso no lo sabremos hasta la siguiente temporada.

Sexualidad

A diferencia de la primera temporada, el tema de homosexualidad, presente en personajes como Tony y Courtney, son llevadas con mucha más normalidad y de hecho, se podría decir que es uno de los temas llevados con más positivismo dentro de la segunda temporada. Se muestra el diálogo abierto de Courtney hacia sus papás y el apoyo incondicional de ellos.

Adicciones

Después de su desaparición, Justin Foley regresa convertido en un adicto a la heroína. Después de ser testigo y cómplice del abuso sexual de Jessica Davis por parte de Bryce, Justin escapa por la culpa y termina en las calles. Ahí se hace adicto a la heroína y durante la segunda temporada de Por 13 razones podemos ver al personaje sufrir por la abstinencia hasta caer de nuevo en la adicción.

Justin Foley es el personaje encargado de darle una cara joven a la crisis de opioides que se vive en Estados Unidos. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (The National Center for Health Statistics), la tasa de sobredosis de adolescentes de entre 15 y 19 años por opioides, se triplicó de 1999 a 2007.

Familias disfuncionales

Al hablar de familias disfuncionales dentro de 13 Reasons Why, el primer caso que nos viene a la mente es Justin Foley, siendo que su mamá tiene problemas de adicción y su novio es un narcotraficante abusador. Pero durante la segunda temporada se enfoca en la familia de Bryce, misma que a primera vista aparenta ser la familia perfecta. Sin embargo, durante el juicio la familia se enfrenta y da a conocer la desconexión entre cada uno sus integrantes y la soledad de Bryce.

Desórdenes mentales

La importancia de contar con salud mental está presente en toda la serie, así como la carencia de la misma. Durante la segunda temporada podemos ver a un Clay Jensen pasando por crisis psicóticas (el fantasma de Hannah que lo persigue). Sin embargo, el personaje que destaca en este rubro es Skye, una adolescente con desorden bipolar que se autolesiona constantemente pero que encuentra alivio en un centro de rehabilitación con atención profesional.

En resumen

Con una tercera temporada en la puerta, 13 Reasons Why seguirá manteniendo abierta la conversación sobre temas importantes. Si bien la conversación es dividida, no hay duda de que llegó el momento de empezar a hablar de estos temas.

Si ya terminaste las primeras dos temporadas de Por 13 razones, te recomendamos ver el video 'Beyond The Reasons, en el que explican cada conflicto de forma puntual y las razones para exponerlo.

Cuéntanos si crees que es importante que una serie plantee este tipo de problemas y si piensas que es una serie que adolescentes deberían de ver. De nuestra parte, lo único que podemos sugerir es que se vea acompañada de un adulto y que a partir de ella, surja una conversación.

Mira el tráiler de la tercera temporada de 13 Reasons Why.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.