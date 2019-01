Sarah Tew/CNET

Full HD, 4K, HDR, 8K y ahora vamos para la moda de televisores flexibles y/o modulares —o al menos eso nos gustaría.

Durante años, la resolución ha sido el principal enfoque de los fabricantes debido a que, lógicamente, la calidad de las imágenes es lo más importante en un televisor.

Sin embargo, el siguiente paso para innovar —más allá de la resolución 8K que ya empieza a sonar a pesar de la escasez de contenido—se encuentra en ideas como los que trajeron recientemente televisores de Samsung y LG, las empresas líderes en este sector.

El LG Signature OLED TV R es el primer televisor flexible del mundo que se podrá comprar.La empresa presentó un prototipo el año pasado, pero ahora ya pudimos ver el producto final que estará a la venta en los próximos meses.

La idea de este televisor es que tan solo aparece cuando lo usas, el resto del tiempo estará enrollado dentro de una caja que parece una barra de sonido.

El LG Signature OLED TV R tiene la capacidad de enrollarse gracias a que su pantallas es flexible y le saca provecho a esa caja para integrar también lo que sería una buena calidad de sonido y la posibilidad para tan solo esconder una parte de la pantalla para tener un TV menos evidente.

El otro televisor que realmente está innovando es el llamado The Window (La ventana, si lo traduces al español). Este si no es un producto final como el anterior, sino que es un prototipo que llega de la mano de Samsung.

Aunque The Window usa la tecnología MicroLED que la empresa introdujo el año pasado, este televisor no solo intenta ser gigante como The Wall, sino que le daría la opción al usuario de agrandar, encoger o modificar el diseño del televisor según tu y yo queramos.

Esta flexibilidad de diseño que ofrece llega gracias a que el TV The Window es modular, así que consta de cuadrados de bases y pantallas que se pueden interconectar entre sí para funcionar.

Esto significa que con solo conectar un módulo al otro, la energía suficiente es transmitida a través de unos simples conectores laterales que tu mismo activas, mientras que a través de ellos también se transmite los datos que permiten que el sistema de sincronice y transmita una imagen que se adapta a todos esos módulos conectados. Inclusive, este diseño modular de TV permite también colocar una bocina en la posición del módulo que quieras.

Vale la pena mencionar que a diferencia de OLED y otras tecnologías, la conexión de estos módulos no deja un bisel o marco en cada uno de ellos.

Las posibilidades de The Windows con su tecnología MicroLED es enorme, pero Samsung aún tiene que definir algunos aspectos de funcionamiento de esto y cuando esperaría lanzarlo al mercado.

Si las dos empresas lograr tener éxito con estos dos televisores o conceptos en los próximos años, no cabe duda que otras empresas querrán hacer lo mismo y podría ser la siguiente gran tendencia del mercado de TVs a nivel mundial.