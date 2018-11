¡Apúrate! Las mejores ofertas en televisores de Cyber Monday 2018

Target/BestBlackFriday.com

Si no compraste el televisor que querías durante Black Friday, Cyber Monday aún te trae buenas ofertas en esta categoría.

Cyber Monday cae este año el lunes 26 de noviembre.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 25 de noviembre a las 2:20 p.m. PT con las ofertas aún vigentes

Estaremos trabajando con BestBlackFriday.com para anunciarte las mejores ofertas conforme nos enteramos. Las próximas grandes comerciantes que esperamos anuncien ofertas en TV son Best Buy y Walmart, seguidas de Amazon.

Por el momento, estas son las mejores ofertas de televisores para Black Friday que hemos encontrado hasta ahora. Las ofertas que tienen la designación de Selección CNET son dispositivos que hemos analizado y que podemos recomendar, y que están incluidos en nuestra lista de los mejores televisores para regalar estas navidades.

Antes de empezar con las ofertas, esto es lo que debes saber.

Esta lista ha sido actualizada al 19 de noviembre .

. Incorpora las ofertas más recientes de Amazon, Best Buy, Wal-mart, Target, Costco, Sam's Club, BJ's, Dell, Shopko, Meijer, JCPenney, Belk y Samsung.com.



Las ofertas varían según cada tienda y los enlaces a los TVs específicos podrían no mostrar el precio de la oferta de Black Friday 2018 hasta que den inicio.



Vamos a empezar con lo mejor de lo mejor. Estos son los mejores precios en televisores que hemos analizado realmente, o en televisores que conocemos lo suficiente como para recomendarlos de manera sólida por el precio.

Televisor de 65 pulgadas Vizio P-Series Quantum, modelo PQ65-F1: US$1,400 (ahorra US$700) Costco y Target Disponibilidad: en línea y en la tienda del 16 de noviembre al 26 de noviembre. Ver en Target Lee la reseña de CNET (en inglés)

Televisor 65 pulgadas TCL 6 Series Roku TV, modelo 65R615: US$900 (ahorra US$70) Sarah Tew/CNET Tienda: Best Buy Disponibilidad: Online y en tiendas ahora. Lo más probable es que este sea el mejor precio que obtendrás por el magnífico 65R615 de TCL. Este modelo es exclusivo de Best Buy, pero básicamente idéntico al que llamamos nuestro televisor favorito por su dinero en 2018. No puedes obtener una imagen tan buena por menos. Si prefieres un tamaño de 55 pulgadas, cuesta solo US$600 en Best Buy, que es nuevamente el mejor precio que esperamos ver para este nivel de calidad de imagen. Ver en Best Buy Lee la reseña de CNET (en inglés)

Televisor de 55 pulgadas Vizio M-Series, modelo M55-F0: US$450 (ahorra US$150) Sarah Tew/CNET Tienda: Costco y Sam's Club Disponibilidad: en línea y en la tienda del 23 de noviembre al 26 de noviembre (pero ver más abajo) No tiene una imagen tan buena, y un sistema de TV inteligente mucho peor, en comparación con la serie TCL 6, pero a este precio para el tamaño de 55 pulgadas, es definitivamente el valor superior. Este es el televisor más barato que recomendamos para el Viernes Negro 2018 que obtuvo un "8" en calidad de imagen. Notas: Este precio es exclusivo de las tiendas de club Costco y Sam's Club a partir del día del Viernes Negro, pero este último tendrá una venta temprana en línea a partir del día de Acción de Gracias, el 22 de noviembre a las 12:01 am hora del este, por lo que incluimos su enlace. abajo. Las opciones que no son de club como Target y Walmart son más caras a US$550. Recomendaría la serie TCL 6 por US$50 más. Ver en Sam's Club

Televisor de 65 pulgadas Vizio M-Series, modelo M65-F0: US$730 (ahorra US$170) Sarah Tew/CNET Tienda: Costco y Sam's Club Disponibilidad: en línea y en la tienda del 23 de noviembre al 26 de noviembre En este tamaño, todavía recomiendo pagar más por la serie TCL 6, pero si eres miembro de una tienda del club y puedes obtener este precio, no te culparé por aprovechar ahorros de US$170; el M sigue siendo un gran televisor. La disponibilidad es la misma que la de 55 pulgadas arriba. Ver en Sam's Club

Televisores Vizio E-Series: US$310 en adelante Sarah Tew/CNET Tienda: Dell.com y Best Buy Disponibilidad: Día de Acción de Gracias (o ahora) Llamamos a la Serie E el televisor más barato digno de cine en casa, en gran parte porque es el menos costoso con atenuación local de matriz completa, una función que va más allá que cualquier otra para mejorar la calidad de la imagen LCD. Definitivamente supera a los televisores TCL (excepto la serie 6) y también afecta a muchos de los televisores de nivel de entrada de Samsung y LG que se encuentran a continuación. La mejor oferta que hemos visto es para el tamaño de 50 pulgadas en Dell.com, cuya venta comienza el día de Acción de Gracias, el 22 de noviembre a las 3 p.m. ET Incluye el televisor y una tarjeta de regalo de Dell.com de US$100 por US$350. Otras ofertas y tamaños están disponibles ahora en numerosos minoristas, pero BestBuy.com parece tener la mayor cantidad en stock. 43 pulgadas por US$310 55 pulgadas por US$430 65 pulgadas por US$630 70 pulgadas por US$750 También vale la pena mencionar que la D-Series más barata está a la venta en numerosos puntos de venta, pero la calidad de imagen no será tan buena en ese set ya que carece de atenuación local. La mejor alternativa es la serie TCL S405. Ver en Dell Lee la reseña de CNET (en inglés)

¿Qué hay de otras ofertas de TVs para Cyber Monday y Black Friday?

El hecho es que la mayoría de los televisores en venta para el Viernes Negro se dividen en dos categorías distintas:

Equipos muy, muy baratos de marcas desconocidas o antiguas (Element, Westinghouse, Magnavox, Polaroid)



Equipos de nivel de entrada o de una sola vez ("compra especial") de marcas populares como Samsung, LG, Sony y Vizio



Nosotros no analizamos ninguna de las categorías anteriores y muy pocas de las últimas, por lo que no podemos recomendarlas directamente. Dicho esto, no esperamos que ninguno de ellos supere a la serie Vizio E o la serie TCL 6 anteriores, y en muchos casos costarán más. En otras palabras, en el último caso, a menudo pagas extra solo por una marca.

Mientras tanto, los mejores equipos de marcas de alto nivel que sí analizamos también están en oferta, pero no son tan baratos como estos modelos básicos.

Dicho todo esto, si quieres comprar un televisor barato, o si realmente quieres un Samsung, Sony o LG en lugar de un Vizio o un TCL, hay muchas otras opciones. Aquí hay una selección:

Los TVs más baratos para Cyber Monday y Black Friday (no necesariamente buenas ofertas)

A continuación encontrarás los televisores más baratos que encontramos para el Viernes Negro, independientemente de si los recomendamos o no. Si bien algunos están disponibles en línea, muchos son ofertas del tipo doorbusters, es decir que solo están disponibles en la tienda durante la venta del Viernes Negro y disponibles solo en cantidades limitadas.

Televisores de 32 pulgadas: US$80

Target, Shopko y Belk tienen televisores de 32 pulgadas por US$80. Solo Target pone un nombre de marca: Polaroid.

Walmart

Televisores de 39 y 40 pulgadas: US$100 a US$130

Walmart tiene un televisor de 40 pulgadas 1080p Hisense por US$100. Por lo que sabemos, este es el televisor más barato del año hasta el momento con US$0.14 por pulgada cuadrada de pantalla. Eso también es más barato por área que cualquier TV Black Friday de 2017 que rastreamos.



Target tiene un Westinghouse 1080p de 40 pulgadas por US$125.



Best Buy tiene uno de 39 pulgadas de la empresa Meijer y uno de 40 pulgadas de Element por US$130.

Televisores de 43 pulgadas: US$130 a $280

La oferta de Best Buy del televisor de 43 pulgadas Fire TV que mencionamos arriba es la única TV de 43 pulgadas de menos de US$200.



La siguiente es un Westinghouse en US$200, disponible en algunas tiendas de BJ's.



Ninguno de los descuentos le gana al de nuestro favorito de 43 pulgadas el TCL 43S30

Incluyen un LG 43UK6090 en Meijer (US$220), la misma TV en BJ's (US$260), Sam's Club, Best Buy y Target (US$270), así como la Samsung NU6900/6950 (todas US$280) en Best Buy, BJ's, Costco, Meijer y Target.

Televisores de 49 y 50 pulgadas: US$200 a US$330

El más barato en este rango es un Polaroid de 49 pulgadas con Chromecast incorporado por US$199, cortesía de Shopko, un hipermercado con sucursales en aproximadamente la mitad de los estados de los EE.UU. ¿El truco? Este precio es solo después de un reembolso por correo.



De ahí, los precios suben dramáticamente por un televisor Element TV en Meijer (US$220), un Westinghouse en Target (US$230), un Philips en Target (US$250), un Sharp en BJ's (US$270) y el Fire TV en Best Buy que mencionamos antes (US$280). Costco también tiene un TCL Roku TV, modelo 50S423, por US$280.



Y luego está el Samsung, modelo NU6900/NU6950 (US$330), disponible en BJ's, Best Buy, Target y Shopko.

Televisores de 55 pulgadas: US$200 a US$400

Hay más televisores de 55 pulgadas a la venta este Viernes Negro que en cualquier otro tamaño, y aquí también se encuentra el segundo precio más barato por pantalla. Tanto Target como Meijer tienen Element TVs de 55 pulgadas por US $200.



Roku TVs también están disponibles en otros minoristas por US$250. Best Buy tiene el Sharp LC-55LBU591U mientras que Walmart tiene un Hisense 55R6000E.



Shopko tienta a los compradores con un Polaroid por US$300, pero es menos buena la oferta.



La serie NU6900 de Samsung ahora cuesta US$400 prácticamente en todas partes: BestBuy, Dell, Meijer, Shopko, Target y Walmart. LG cobra el mismo precio por la serie UK6090 en Sam's Club y en JC Penney.



Televisores de 65 pulgadas: US$400 a US$650

Hay pocas ofertas en televisores de 58 y 60 pulgadas, pero su precio cae muy por detrás de los precios que estamos viendo en los de 65 pulgadas, así que decidimos ignorarlos en esta lista.



Los mejores precios en este tamaño vienen cortesía del Roku de US$400 (en Walmart) y el Amazon Fire TV Edition (en Meijer) que mencionamos arriba. De ahí, los precios suben a US$530 por el Philips en BJ's.



El siguiente nivel de precios es de US$600, ocupado por el Samsung UN65NU6070 en Best Buy, así como un grupo de LG 65UK6090PUA vendidos por Sam's Club, Costco, Dell, JCPenney y Meijer.



Finalmente, está el Samsung 65NU6950 de US$650, que venden en BJ's, Costco, Samsung.com, Shopko y Target.



Televisores de 70, 75, 82 y 86 pulgadas: US$700 a US$2,500

Cada televisor en este rango de tamaños, con la excepción del Vizio E70-F3 de US$730 en Costco mencionada arriba, es ya sea de LG o de Samsung, y solo disponible en unas cuantas tiendas.



El más barato es el de 70 pulgadas LG 70UK6190PUB en Best Buy por US$700.



Best Buy también tiene un LG de 75 pulgadas de la misma serie, modelo 75UK6190PUB, por US$1,000.



El televisor de 75 pulgadas de Samsung cuesta US$1,200, modelo 75NU6950/6900, disponible en BJ's, Best Buy y Samsung.com.



El Samsung UN82NU800D de 82 pulgadas ya salta a los US$2,500 -- un aumento sustancial a los US$0.86 por pulgada cuadrada -- en BJ's, Costco y Best Buy.



Not big enough for ya? LG's 86-inch 86UK6570AUA costs the same $2,500 ($0.79 per square inch) at Sam's Club, BJ's and Costco.



Y esto es todo lo que tenemos por ahora para Black Friday en el area de televisores. Asegúrense de revisar esta página seguido porque la estaremos actualizando conforme encontremos mas ofertas.

