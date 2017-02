¿Te perdiste la telenovela interactiva que se transmitió por Facebook Live?

Captura de pantalla por Richard Nieva/CNET

Como si no hubiera suficiente drama en Facebook Live...

El viernes, Super Deluxe, una compañía de entretenimiento con sede en Los Ángeles, transmitió una telenovela tipo "elige tu propia aventura" por Facebook Live, el servicio de transmisión de video en vivo de la red social.

La gente podía votar para decidir la dirección de la trama de esta telenovela en español usando los botones de reacción que normalmente usas para decir "me gusta", "me encanta", o "me pone triste" algo.

Por ejemplo, durante una de las escenas, la audiencia podía elegir entre tres diferentes armas que uno de los personajes podía agarrar: un cuchillo, un bumerán o, ejem, un consolador (la audiencia, obviamente, eligió el juguete sexual, porque es lo que tiene Internet).

En un punto dado, alrededor de 4,000 personas estaban viendo la telenovela.

Facebook ha estado impulsando el video en vivo en su red social. El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha dicho que esta es "la nueva era dorada" del video. Ciertamente lo es.