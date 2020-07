La reina del sur: Kate del Castillo de vuelta en la tercera temporada

Teleundo

Las peripecias y desventuras del personaje de Teresa Mendoza en La reina del sur parecen no tener fin. Telemundo anunció el jueves 16 de julio, que renovó la serie para una tercera temporada y que su protagonista, la estrella mexicana Kate del Castillo, estará de regreso para interpretar nuevamente al personaje de la recia Teresa Mendoza, la temida cabeza de un cartel de la droga.

Según reportó Deadline, Telemundo tiene los derechos de La reina del sur para Estados Unidos y Puerto Rico y Netflix se hizo con los derechos de distribución internacional (afuera de Estados Unidos).

Inspirada en el best seller del escritor español Arturo Pérez Reverte, la primera temporada de La reina del sur se transmitió en 2011, con una temporada 2 emitida en 2019. Esta segunda temporada tuvo una retransmisión en abril de 2020, con una edición especial que incluyó escenas inéditas de la serie.

En abril de 2020 Kate del Castillo conversó con CNET en Español y habló de su estrecha relación con el personaje de Teresa Mendoza: "Nunca me he sentido encasillada en el papel de Teresa Mendoza. Puedo decirte que es un personaje querido, que gustó mucho al público. Y eso que es un personaje con defectos: es borracha y trafica drogas. Pero gustó porque era una víctima. Todos sus actos respondían a que estaba en riesgo de muerte; y lo hacía en un mundo de hombres. Era como era por los golpes de la vida. Es un personaje icónico. A mí me encanta", comentó Del Castillo.

En la segunda temporada de La reina del sur, Teresa Mendoza vivía en total anonimato en Italia, bajo la identidad de María Dantes, mientras criaba a su hija Sofía. Pero el personaje se vio obligada a regresar al mundo del crimen organizado y asumir de nuevo su papel de "reina" de los bajos fondos.

Por ahora Telemundo no informó sobre la posible fecha de estreno de La reina del sur.