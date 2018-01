Telemundo

Si vives en uno de los 15 mercados donde Telemundo tiene una estación, a partir de este miércoles, podrás disfrutar de televisión en vivo directamente desde el app y los sitios Web de la cadena de televisión y noticias.

Mediante la función "Telemundo en vivo" toda la programación diaria de Telemundo estará disponible en todo momento por dispositivos como tabletas, celulares, y computadoras de escritorio. Los usuarios de los apps locales de Telemundo sólo tienen que escoger la pestaña que dice "en vivo" para comenzar a ver novelas, noticias y los 64 partidos de la FIFA Copa Mundial Rusia 2018, que la cadena transmitirá en directo. Los usuarios del app deben tener una proveedora de televisión por cable o satélite para tener acceso a los servicios en vivo de Telemundo.

"Nuestra nueva experiencia 'Telemundo en vivo' te hará sentir como si tuvieras un televisor que va contigo a donde quiera que vayas", dijo Ozzie Martínez, el vicepresidente principal de noticias, digital y estándares del grupo de estaciones Telemundo.

De forma limitada, en el pasado Telemundo ha transmitido noticias de último minuto por los apps y sitios Web de las estaciones locales. Por ejemplo, este pasado verano Telemundo en Houston y Miami transmitió en vivo -- por sus aplicaciones -- información sobre los huracanes Harvey e Irma para los residentes de esas zonas. Sin embargo, esta será la primera vez que su app será actualizado para permitir la transmisión en directo de sus programas las 24 horas al día los siete días de la semana.

El app de Telemundo no es la única manera de ver la programación en vivo de las diferentes regiones de la cadena. Los suscriptores a servicios que no requieren de una conexión de cable, pero sí de Internet como DirecTV Now y PlayStation Vue, pueden acceder la programación local de Telemundo por los apps de esos servicios.

Sin embargo, los apps locales de Telemundo también ofrecen acceso a los programas a la carta de la cadena. Los apps DirecTV Now y PlayStation no tienen esta capacidad.

Las 15 regiones con una estación de Telemundo son: Los Ángeles, Nueva York, Miami-Fort Lauderdale, Houston, Dallas-Fort Worth, Chicago, San Antonio, Área de la Bahía de San Francisco, Phoenix, Tucson, Rio Grande Valley, Filadelfia, San Diego, Denver y Las Vegas.