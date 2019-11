Galaxy A50, iPhone X y Huawei P30 Pro: Las ofertas de celulares del Buen Fin 2019

Juan Garzon / CNET

Al igual que en Estados Unidos, México cuenta con un fin de semana largo de descuentos y para esta novena edición del Buen Fin algunas tiendas y marcas ya han anunciado algunas de sus ofertas.

A continuación presentamos los descuentos que más han captado nuestra atención.

CNET en Español actualizará este artículo a medida que estas ofertas se vayan actualizando y recuerda que el precio de los productos está en pesos mexicanos.

Angela Lang/CNET El Samsung Galaxy A50 es un celular de gama media con lector de huellas en pantalla, tres cámaras traseras que pueden tomar fotos con fondo borroso y una batería como la del Galaxy Note 9. Lee más sobre el Galaxy A50.

El iPhone X fue uno de los mejores celulares en 2017, cuando fue lanzado, el Face ID funciona muy bien en situaciones comunes, la pantalla OLED es muy bonita y vistosa, el diseño es atractivo y el desempeño es excelente. La cámara trasera y frontal cuentan con nuevos efectos y realizan mejores capturas con poca luz y en movimiento. Lee nuestra reseña del Apple iPhone X.

Óscar Gutiérrez/CNET Es tan rápido como el iPhone X, tiene una batería que dura más y, bueno, todavía tiene el botón de inicio. El iPhone 8 Plus es una gran opción para todos aquellos que no están listos para usar Face ID. Lee nuestra reseña del Apple iPhone 8 Plus.

El Redmi Note 8 tiene una pantalla es una IPS de 6.3 pulgadas, una cámara cuádruple trasera formada por un sensor principal de 48 megapixeles acompañado de un gran angular de 8 megapixeles, un sensor de profundidad y otro macro de 2 megapixeles. La cámara frontal cuenta con un sensor de 13 megapixeles.

Juan Garzon / CNET El Huawei P30 Pro tiene un zoom óptico 5X y zoom híbrido 10X que le permiten sobresalir con facilidad en el mercado. Su rendimiento, calidad fotográfica y duración de batería es confiable. Además, es resistente al agua, tiene un diseño atractivo, se puede cargar de forma inalámbrica y también puede cargar otros dispositivos. Lee nuestra reseña del Huawei P30 Pro.

Juan Garzón / CNET El Galaxy Note 10 es relativamente compacto, tiene un diseño muy atractivo, su pantalla es excelente y su desempeño es excelente. Su batería es de larga duración, tiene cámaras muy versátiles (con modo de noche) y el mejor lápiz óptico en un celular con un montón de funciones. Además, es resistente al agua, se puede cargar inalámbricamente y puede cargar otros dispositivos de la misma manera. Lee nuestra reseña del Galaxy Note 10.

Juan Garzon / CNET El celular Red Hydrogen One tiene pantalla 3D (4-View), captura fotos y videos 3D con sus cámaras y tiene una gran duración de batería. En este Buen Fin Telcel rebaja el precio del Red Hydrogen One, ya que al momento de su lanzamiento costaba 27,999 pesos mexicanos, por lo que esta es una gran oportunidad de comprarlo si no es que la última, ya que no se está produciendo más. Lee nuestra reseña del Red Hydrogen One.

Angela Lang/CNET El teléfono que podríamos llamar estándar de la familia Galaxy S10 no sólo hereda lo mejor del teléfono más caro, sino que además tiene un tamaño ideal, una pantalla elegante y un funcionamiento de lujo. Este teléfono está bloqueado por la operadora Telcel. Sin embargo, Best Buy México también tiene una oferta si es que tienes un plan con AT&T. Lee nuestra reseña del Samsung Galaxy S10.

Angela Lang/CNET EL ZTE Axon 10 Pro es un digno rival a un precio más económico que puede enfrentarse con facilidad a los mejores teléfonos de la temporada. Para El Buen Fin 2019, con la compra de un ZTE Axon 10 Pro con capacidad de 6GB de RAM y 128 GB de memoria interna, te puedes llevar un ZTE Blade V10 Vita. Lee nuestra reseña del ZTE Axon 10 Pr.

Érika García / CNET Si estás pensando en hacerte con un teléfono de precio ajustado, pero con características todoterreno y buena cámara deberás tomar en cuenta esta oferta de Telcel. Lee nuestra reseña del Huawei P30 Lite.

Óscar Gutiérrez/CNET El Motorola One Zoom destaca por varios aspectos: un diseño alargado con cámara en el bisel superior en forma de gota, lector de huellas en pantalla, cámara de cuatro lentes que ofrece entre ellos un potente zoom y un lente gran angular; una batería de buena duración y pantalla AMOLED. Lee nuestra reseña del Motorola One Zoom.

Óscar Gutiérrez/CNET El Motorola One Action tiene un bonito y novedoso diseño, carga rápida con cargador compatible incluido, almacenamiento de 128GB, Android casi puro y un "lente de acción" que es capaz de captar 117 grados del contenido frente al celular, por lo que el video es quizá la razón de ser de este teléfono Motorola One Action. En la compra del One Action, Best Buy te regala un Motorola E5 Plus. Lee nuestra reseña del Motorola One Action.

