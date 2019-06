Los teléfonos Huawei ya no podrán venir con Facebook, Instagram o WhatsApp preinstalados

/ Getty Images

Facebook golpeó a Huawei con otra prohibición, al dejar de permitir que el fabricante de teléfonos chino preinstale sus aplicaciones.

Los propietarios de teléfonos de Huawei aún podrán descargar y actualizar las aplicaciones de Facebook, pero los nuevos dispositivos de Huawei no podrán venir con las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram preinstaladas, como informó anteriormente Reuters.

"Estamos revisando la normativa final del Departamento de Comercio y tomando medidas para garantizar el cumplimiento", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado enviado por correo electrónico confirmando el cambio.



Facebook obedece al requerimiento del presidente Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei sin autorización previa del gobierno. Trump tomó esta decisión debido a las preocupaciones de seguridad nacional por la relación cercana de Huawei con el gobierno chino. Poco después, Google eliminó a Huawei de futuras actualizaciones de Android.

Estados Unidos también está instando a sus aliados a no hacer negocios con Huawei. La compañía ha sido acusada en varias ocasiones de que sus productos se utilizan para espiar y el presidente ejecutivo de la compañía china dijo esta semana que la compañía está dispuesta a firmar un "acuerdo de no espionaje" con Estados Unidos.



Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

