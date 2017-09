Agrandar Imagen Aloysius Low/CNET

Durante la presentación del nuevo Xiaomi Mi A1, el primer teléfono de la empresa china con Android One, Jon Gold, director global del programa de asociaciones de Android dio a conocer que los teléfonos que tienen Android One recibirán Android 8.0 Oreo este año.

El anuncio deja claro que teléfonos gama media que a menudo tienen un precio inferior a US$300 recibirían Android 8.0 Oreo antes que muchos teléfonos Samsung Galaxy, debido a que según el rimo de actualizaciones de la sudcoreana no debemos esperar esta actualización en muchos de sus equipos hasta enero.

Gold no precisó si cualquier teléfono podría recibir la última versión del sistema operativo, aunque tampoco hay demasiados móviles con Android One en el mercado. Actualmente el sitio Web de Google lista un máximo de siete dispositivos, todos ellos de venta en países asiáticos y algunos en América Latina.

Las marcas que han apoyado hasta ahora a Google con el proyecto Android One son Kyocera, Sharp o General Mobile, las cuales aún tienen dispositivos listados en la web de Android. Sin embargo un teléfono de una marca española como lo es el BQ Aquaris A4.5 con Android One, ya no figura en el sitio Web.

En una consulta a BQ, la empresa dijo que de momento no podía confirmar cuáles de sus teléfonos se actualizarán a Android Oreo.

Google ha cerrado asociaciones con fabricantes locales de un puñado de países asiáticos para llevar a ellos teléfonos gama media económicos, con buenas prestaciones y que al mismo tiempo gozan de la actualización de Android gracias a que la propia compañía se encarga de ello. Debido a que los fabricantes no tienen que desarrollar una interfaz específica, los costes se abaratan y los teléfonos pueden venderse de forma competitiva.

Xiaomi es la primera gran compañía con presencia en varios mercados asiáticos y algunos latinoamericanos que acoge un dispositivo Android One. En particular el fabricante ha recreado una versión del Mi 5X para cumplir los requisitos del programa con el Mi A1.

Xiaomi dijo durante la presentación que el Xiaomi MI A1 llegará oficialmente a México, Colombia, Chile y Uruguay.

Ni España ni Estados Unidos están en la lista, porque la empresa no tiene operaciones formales de venta de teléfonos móviles en estos países, aunque muchos usuarios optan por comprarlos mediante tiendas por Internet no oficiales. Hace varios meses un rumor aseguraba que Google podría llevar sus teléfonos Android One a EE.UU., aunque de momento no se han conocido más noticias sobre el asunto.