El teléfono plegable de Xiaomi visto de nuevo en un video

Samsung y Huawei presentaron recientemente sus nuevas incorporaciones al mundo de los teléfonos con pantallas flexibles, pero parece que el Galaxy Fold y el Huawei Mate X no van estar solos en el mercado por mucho tiempo.

Xiaomi tiene en el horno un teléfono flexible del cual se filtró un video hace unos meses y ahora, la compañía china nos ha mostrado un segundo adelanto en forma de video de su futuro teléfono.

Ha sido en la cuenta de Weibo de Xiaomi y más tarde en YouTube donde se ha mostrado un video que además de enseñarnos nuevamente el diseño del teléfono, adelanta un nuevo gesto para cambiar el formato de la pantalla con un solo dedo antes de cerrarlo.

Según lo mostrado en el video, solo con deslizar el dedo de derecha a izquierda en la pantalla, ésta se gira y se adapta al nuevo formato que tiene el teléfono al plegarlo.

Por el momento, aparte de estos videos, no conocemos muchos detalles oficiales sobre el teléfono, aunque el sitio de tecnología iGyaan sugirió que el teléfono costaría unos US$999, casi la mitad del Galaxy Fold de Samsung. Algunos rumores también indican que se lanzará al mercado entre abril y junio, aunque por el momento, Xiaomi no ha confirmado nada.

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.