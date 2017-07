Este teléfono Android 'holográfico' te dejará boquiabierto

Red

Cuando vimos por primera vez que el fabricante de cámaras profesionales Red estaba haciendo un teléfono holográfico, nos imaginamos algo similar a los hologramas en La guerra de las galaxias, cuando el robot R2-D2 proyecta un mensaje de la Princesa Leia pidiendo ayuda a Obi-Wan Kenobi.

Pues no.

El Hydrogen One no genera ese tipo de hologramas de la ciencia ficción. Lo que Red llama una pantalla holográfica en realidad muestra imágenes 3D además de las típicas gráficas en 2D de una pantalla de teléfono.

Red considera esta una oportunidad para entrarle a la tendencia de la realidad aumentada y realidad virtual al prometer una pantalla de teléfono que puede funcionar con medios interactivos -- como videos o juegos -- tanto en formato vertical como horizontal. La empresa le llama a su teléfono Android "una máquina de medios holográficos".

Red no ha dicho mucho acerca de la tecnología de su pantalla hasta el momento, o de las cámaras que el celular usaría para grabar contenidos "holográficos". Pero vale la pena señalar que no es la primera vez que una empresa experimenta con los contenidos 3D en una pantalla. LG y HTC lo hicieron en 2011, seguido por el espectacular fracaso el teléfono 3D de Amazon, Fire, en 2014.

El Hydrogen One de Red es tan sólo un producto de nicho en este momento. Sabemos que ejecutará alguna versión de Android, que tendrá una pantalla de 5.7 pulgadas, conexión USB tipo C y almacenamiento expandible (además de un regalito a quienes lo pidan antes). No conocemos las otras especificaciones y Red ha dicho que éstas, como el diseño del teléfono, podrían cambiar antes de su lanzamiento.

Sin embargo, la empresa ya acepta depósitos de US$1,200 por la versión de aluminio y US$1,600 por la versión de titanio del Hydrogen One, que se espera sean distribuidos a principios de 2018.