Tele El Salvador y CB24, los nuevos canales que ofrece Sling TV

CB24

Si te resistías cortar el cable porque no querías dejar de ver las noticias y los programas del espectáculo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ya tienes otra opción.

SlingTV, servicio que transmite programas de televisión en vivo mediante una conexión de Internet, anunció este jueves el lanzamiento de su primer paquete de canales "Centroamerica", el cual incluirá los canales CB24, Centroamerica TV y Tele El Salvador con un costo de US$10 al mes (si no está combinado con otro paquete, como podrían ser el de México o el Caribe). Para quienes ya tengan alguno de los paquetes mencionados u otros, como los de programas en inglés de Estados Unidos, el paquete Centroamerica costará solo US$5 mensuales.

En total, SlingTV ofrece ahora 60 canales en español, que incluyen tres nuevos agregados recientemente: Mexicanal, en el paquete de México, y Dominican View y Supercanal, en el paquete Caribe.

Sling TV, sin embargo, no es la única opción para los consumidores. El servicio PlayStation Vue de Sony también ofrece canales en español, aunque solo son ocho y no específicos para un país. Por su parte, DirecTV Now, servicio de AT&T, sí ofrece canales regionales, pero son menos de 10.