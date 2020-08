Ted Lasso: La nueva comedia de Apple TV Plus no es solo para fans del fútbol

Apple TV Plus

Bigote, acento sureño, polo Ralph Lauren siempre por dentro del pantalón, curiosidad infinita y una sonrisa imborrable. Estas son las características de Ted Lasso (Jason Sudeikis), el protagonista de la nueva serie de Apple TV Plus también titulada Ted Lasso y que se estrena este 13 de agosto.

La comedia recupera el personaje desarrollado por Sudeikis en 2013 para una serie de videos promocionales en los que NBC Sports quería acercar al público estadounidense a la liga de fútbol inglesa Premier League. Lasso es un entrenador de fútbol americano universitario de Kansas al que contratan en Londres para encargarse de entrenar al AFC Richmond, un equipo de la Premier League. El personaje, sin embargo, ha evolucionado bastante desde que fuera ideado para NBC y ha recibido una bienvenida actualización muy acorde a las necesidades culturales del momento. En contra de lo que podría indicar el título de esta serie, Ted Lasso es de hecho una historia coral.

A Sudeikis lo acompaña Hannah Waddingham (Sex Education), interpretando a Rebecca, la recién divorciada dueña del AFC Richmond. Brendan Hunt recupera el papel que hizo en los videos promocionales de NBC interpretando al Coach Beard, la mano derecha de Lasso y alguien que en realidad todo el mundo querría en sus vidas para ofrecerle consejos. Bret Goldstein es Roy Kent, el capitán del equipo ya con cierta edad (para un futbolista profesional, por supuesto). Phil Dunster es Jamie Tartt, la nueva estrella del equipo y la estampa perfecta de todo aquello que (tal vez desde el desconocimiento) asocio con un futbolista masculino profesional de primera liga: arrogante, pueril, egocéntrico y simplón. Y Juno Temple es Keeley Jones, una influencer famosa por ser casi famosa.

Que una serie sobre fútbol profesional masculino incluya a dos personajes femeninos tan fuertes, bien desarrollados e interesantes como los de Rebecca y Keeley es algo que desde luego no me esperaba cuando empecé a ver este título. Es uno de los motivos por los que digo que Ted Lasso es muy oportuno en su sintonía con el momento cultural que vivimos.

Es cierto que algunas de las representaciones de la serie, como un encargado de material, Nathan (Nick Mohammed), que se disculpa ante Keeley y Rebecca por sexista por haber asumido que ambas se han reunido en la sala de las zapatillas deportivas porque a las mujeres les gustan los zapatos, me parecieron increíblemente acertadas en su tono. Pero casi de ciencia ficción en el entorno de un equipo de fútbol profesional.

Al ver Ted Lasso, enseguida me di cuenta que tenía que abandonar los prejuicios con los que había abordado esta comedia simplemente porque no me gusta el fútbol. Si no eres un aficionado de este deporte, puede gustarte Ted Lasso de la misma forma que Friday Night Lights deleita a los no aficionados al fútbol americano.

Si sí te gusta el fútbol, la serie se ha encargado de representar el deporte desde todas sus perspectivas: desde la brutalidad de la prensa que lo rodea, al fanatismo y hostilidad que pueden presentar los fans en caso de derrota e incluso en su retrato de partidos y entrenamientos. La serie cuenta con cameos de personajes reales del entorno futbolístico, como los comentaristas británicos Arlo White y Chris Powell. Además de haber puesto entre sus filas de personajes secundarios a jugadores reales para hacer más verosímiles las secuencias de juego. El ex jugador de fútbol Cristo Fernández, por ejemplo, interpreta en la serie a Dani Rojas, un futbolista mexicano que vive bajo el lema: "El fútbol es vida".

Más allá de su tono acorde a las demandas del 2020, Ted Lasso es una comedia de las filmadas en localizaciones reales (Londres) y donde el valor de producción es más que obvio. Un título para reír a carcajadas y de los que es necesario ver más de una vez para entender o captar todos los chistes y referencias que se hacen. Lasso imparte frases para echarse a reír, pero que a la vez hacen reflexionar sobre su filosofía de vida. Cosas como: "Afrontar un reto es como montar a caballo. Si estás cómodo haciéndolo, probablemente lo estés haciendo mal" o "Cuando se trata de vestuarios, me gusta que sean como las prendas de baño de mi madre: solo quiero ver una pieza".

Uno de los mayores aciertos de esta serie es el optimismo, amabilidad y energía con que Lasso encara todo en la vida. Incluso ante la animadversión con la que se encuentra a su llegada a Inglaterra por parte de los fans del Richmond. El personaje está lo suficientemente bien escrito como para no ser una simple caricatura de estadounidense poco brillante y demasiado amable. Lasso es un personaje complejo, a pesar de su aparente imposibilidad para enfadarse.

El otro gran acierto de Ted Lasso es el constante comentario que hace sobre dos culturas con tantas cosas en común, pero tan diametralmente opuestas, como la inglesa y la estadounidense. Culturas que comparten una misma lengua pero en las que la palabra "football" tiene dos significados diferentes. Países en los que el agua es mayoritariamente sin gas (EE.UU.) o habitualmente con gas (Reino Unido). O donde la bebida caliente reconfortante por excelencia es el café (EE.UU.) o el té (Reino Unido).

A pesar de lo muy de acuerdo que estoy con la reacción de Lasso hacia el agua con gas (escupirla al instante es lo mejor que se puede hacer), todavía no entiendo por qué no puede tomarle el gusto al té. No, Ted, no es simplemente agua caliente y marrón.

Ted Lasso se estrena en Apple TV Plus el 13 de agosto. La comedia contará con una primera temporada de 10 episodios. Los tres primeros se estrenarán el mismo 13 de agosto y Apple irá estrenando un nuevo episodio sucesivamente cada viernes a partir de entonces.

Aclaración del editor: El marido de Patricia Puentes trabaja para Health en Apple.