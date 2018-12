Josh Miller/CNET

Adiós 2018, hola 2019. Y adiós también a algunas de esas tecnologías obsoletas o pasadas de moda que simplemente ya cumplieron con su cometido en este planeta, o que han pasado desapercibidas en el último año, lo que nos motiva a cavarles su propia tumba en este Top 5.

Aplicaciones de mensajería instantánea '1.0'

Es posible que esté cavando mi propia tumba y que ahora no creas que soy tan joven como pensabas, pero lo cierto es que utilicé MSN Messenger en mi juventud, y esas que llamamos aplicaciones de mensajería instantánea 1.0 acaban de pasar de moda totalmente.

Este año Verizon, la empresa dueña de Yahoo, dio a conocer que Yahoo Messenger, uno de los últimos apps de mensajería instantánea 1.0 dejaría de funcionar, y lo mismo ocurrió a finales de 2017 con AOL Messenger (por cierto, AOL también es propiedad de esta operadora).

Afortunadamente, WhatsApp, Telegram y otros apps llegaron a nuestros teléfonos móviles, y parecen tener una larga vida.

Cámaras de acción

Ya sé, es un poco pronto para predecir su muerte, pero empresas líderes del segmento como GoPro están enfrentando grandes problemas y el sector se ha visto debilitado por el imparable avance del teléfono móvil, que cada vez ofrece mejores cámaras.

Algunos estudios aún pronostican un robusto futuro, pero lo cierto es que con celulares resistentes al agua y algunos hasta a las caídas y con un precio tan elevado para las cámaras de acción, no nos extraña para nada que este segmento termine por desaparecer.

Angela Lang/CNET

Teléfonos de menos de 5 pulgadas

Eran simplemente los mejores, y Steve Jobs, fundador de Apple, siempre pensó que un dispositivo no debía ser más grande que la palma de tu mano. Pero los tiempos han cambiado, los biseles se han ido reduciendo, y los teléfonos enormes, cada vez nos parecen menos grandes, porque queremos pantallas que nos dejen disfrutar mejor los contenidos móviles.

Samsung dejó de producir los Galaxy S Mini y en cambio lanzó una versión aún más grande de su modelo estrella, y este año Apple dictó la sentencia de muerte de los iPhone 6S y iPhone SE de 4.7 pulgadas. El tamaño sí importa, y las empresas lo saben.

Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Módulos para celulares

Los módulos para celulares siempre parecieron una gran idea, pero en la práctica su popularidad no ha sido la esperada. LG, por ejemplo, entendió en carne propia con el LG G5 que eso de desarmar los teléfonos no era algo que a la gente le interesara, y Essential Phone dijo que lanzaría un montón de módulos, pero al final no fueron tantos.

Motorola es la reina de los módulos en la actualidad, pero si además de lo que valen los teléfonos tienes que pagar entre US$100 y US$200 por módulo para agregar un mejor sonido, más batería o mejor cámara, tal vez preferirás comprarte un teléfono más caro y más potente la primera vez.

Estos módulos no han sido muy exitosos, pero Motorola sigue apostando por ellos y lanzará uno con tecnología 5G en 2019.

Gafas con cámara

Parecían una ideal genial, pero... no lo fueron. En 2018 Google dio a conocer que el programa para consumidores de las Google Glass se daba por terminado, aunque las gafas ahora tienen un foco empresarial por lo cual de momento ya no habrá personas grabándote en la calle sin que te des cuenta.

Por otro lado, Snapchat lanzó sus nuevas Spectacles 2, pero diversos estudios demostraron que sus compradores dejaron de utilizar las primeras gafas al mes de uso, por lo cual la segunda generación simplemente ha sido un nuevo fracaso para una empresa que poco a poco ha ido reduciendo su nivel de influencia.

El éxito de las Spectacles fue tan efímero como tu último snap -- si es que utilizas este app.

Adiós, tecnología obsoleta.