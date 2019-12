¿Vas a viajar? Esta tecnología te será muy útil en tus vacaciones

Away

Cinco años atrás te habríamos recomendado como tecnologías imprescindibles para viajar cosas como no olvidar tu celular, descargar mapas, música y series y que compraras el convertidor de corriente que tantos dolores de cabeza siempre nos da. Sin embargo, en pleno cambio de década, hemos hecho una selección más divertida –y evolucionada– de dispositivos que no debes dejar atrás.

Este top 5 de dispositivos imprescindibles para viajar lo hemos desarrollado teniendo en consideración nuevas tecnologías que están a disposición de todos y que, más allá de los artículos más comunes, pueden ayudarnos a sobrevivir en nuestras vacaciones.

Maleta inteligente

En la posición número cinco tenemos a una maleta inteligente, porque básicamente puede eliminar algunos dolores de cabeza. Existen diferentes modelos con distintos niveles de "inteligencia".

Las más económicas que van de US$300 a US$500 e dólares incorporan una batería de hasta 10,000mAh, un ejemplo es la Away Carry On With Pocket, mientras que otras, además, incluyen GPS o Bluetooth para que puedas rastrearla mediante un app, como es el caso de Samsara. También las hay más caras y muy, muy inteligentes, como es el caso de la Cowa Robot, de unos US$1500, y que es capaz de seguirte por el aeropuerto, incluye sistema de geolocalización y hasta una pulsera que vibra si te separas de ella.

Gadget para hacer deporte

En la posición número cuatro tenemos un dispositivo deportivo que puede ser ideal para quienes les gusta mantenerse activos. Se trata del Activ5, un pequeño gadget capaz de ayudarte a tonificar tus músculos y a fortalecerte aplicando tu propia fuerza muscular.

Tiene entrenamientos que puedes hacer en la oficina, en un hotel o incluso en el avión, ya que lo único que necesitas para realizar estos ejercicios es tu cuerpo. El Activ5 cuesta menos de US$200 y requiere de una aplicación que te guía en tu entrenamiento.

Bocina para tu música

En la posición número tres tenemos algo que no puede faltar: una buena bocina portátil ya sea que vayas a la playa o de excursión a la montaña. Hay muchas, de diferentes colores y tamaños, pero hay una en particular que me gustó por su doble función: es botella de agua y también altavoz, se trata de la Aquio iHome.

Como no podía ser de otra forma esta bocina tiene certificación IP67 de resistencia al agua y batería recargable que dura hasta seis horas. Y si te preguntas sobre la botella, tiene la capacidad de mantener la temperatura de tu bebida por varias horas, ya sea agua fría para un día caluroso o el café caliente para una excursión gélida.

La bocina puede separarse de la botella y funcionar de forma independiente, así que es un gadget ideal para llevar en tu maleta de viaje.

Cámara para vlogs

En la posición número dos tenemos una cámara buena y ligera. Si tu celular tiene una buena cámara, este punto podría no importar tanto, aunque también dependiendo del tipo de aventuras que planees, podrías necesitar algún tipo de cámara específica.

Por ejemplo, la DJI Osmo Pocket entra en nuestra lista de cámaras para vlogs, porque es ligera, pequeña para meterla en tu maleta y porque hace buenas fotos y videos en condiciones de buena iluminación. Esta cámara la recomendamos sobre todo para quienes quieren hacer muchos videos en su viaje sin llevarse un dispositivo muy aparatoso.

Por otro lado, si eres un aventurero, hemos probado la GoPro Hero7 incluso en un estanque lleno de peces raros y pequeños tiburones, y estamos seguros de que su pequeño tamaño y poderosas funciones pueden ser ideales para ti. Además, el app de la cámara tiene funciones para publicar en redes sociales tus videos, lo cual es ideal estando de viaje.

Audífonos con cancelación de ruido

Y en la posición número uno tenemos algo que es imprescindible en cualquier viaje, sobre todo cuando es en avión: unos audífonos con cancelación de ruido.

Actualmente, los contendientes más fuertes que resuenan en el mercado son los nuevos AirPods Pro o los Beats Solo Pro, aunque Sony también tiene un par de modelos muy buenos, los Sony WF-1000XM3 y los Sony WH-1000XM3: los primeros son rivales de los AirPods y los segundos de los Beats.

En la redacción los hemos probado todos y, en particular para los aviones, hemos determinado que los Sony WH-1000XM3 son ideales, porque no solo te ayudan a evitar el ruido de los motores del avión, sino que además incluyen un cable con conector 3.5 tradicional para que puedas conectarte al sistema de entretenimiento del avión y si quieres veas películas sin mayor problema.