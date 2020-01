SexTech: Las compañías de tecnología sexual quieren normalizar el placer

Sarah Tew/CNET

Circulando por Las Vegas ––dentro de un curioso camión con paredes transparentes–– hablamos con Lora Haddock DiCarlo, presidenta ejecutiva de Lora DiCarlo, una marca dedicada a crear gadgets para la masturbación femenina. Durante el paseo, que duró unos 30 minutos, Haddock nos habló del lanzamiento de sus dos nuevos dispositivos, Onda y Baci, pero también de la llamada SexTech, un término utilizado para describir toda la categoría de productos tecnológicos enfocados en la salud sexual.

El camino de Lora DiCarlo en CES ha sido más accidentado que nuestro pequeño trayecto por Las Vegas, ya que en 2019, la compañía recibió un premio a la innovación por su producto Osé, que luego le fue revocado por considerarse "inmoral, obsceno e indecente".

"Tras lo ocurrido el año pasado, tuvimos la oportunidad de tener una conversación y traer la sexualidad femenina a la luz", dijo Haddock, quien agrega que el mal sabor de boca de lo ocurrido en 2019 le permitió establecer una conversación saludable no solo sobre la sexualidad femenina, sino también sobre la intersección de los dispositivos de salud sexual con la tecnología e innovación.

Este año, por primera vez, la feria de tecnología CES abrió sus puertas de forma oficial ––aunque a modo de prueba–– a los dispositivos de salud sexual dentro de la categoría de Salud y Bienestar, dando espacio a otras marcas similares a Lora DiCarlo, incluyendo Satisfyer, Crave y MYHIXEL, que llegaron a Las Vegas para mostrarnos sus nuevos productos de salud sexual, tanto de hardware como software.

Según la firma de investigación Stratistics MRC, el mercado global de la salud sexual tuvo un valor de US$39,420 millones en 2017, y estima que seguirá creciendo hasta alcanzar los US$122,960 millones en 2026. (Además de los gadgets sexuales, la categoría de salud sexual incluye productos como lubricantes, condones y pruebas de embarazo, por mencionar algunos).

Una industria en aumento

Para Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies, Inc. enfocada en tecnología de consumo, no es una sorpresa que los juguetes sexuales sean catalogados como dispositivos o gadgets sexuales, ya que diferentes tipos de tecnologías están siendo integradas a todo. "Esto no es diferente de lo que hemos estado presenciando con los juguetes para niños", dice Milanesi.

Por su parte, Haddock dice que "estamos hablando sobre salud y bienestar femenino y estamos tratando de tener una conversación verdaderamente saludable sobre sexualidad". Además de contar con un camión para exhibir sus productos en CES 2020, Lora DiCarlo estuvo presente en diferentes eventos y dentro del centro de convenciones del hotel Sands.

Crave, una compañía con sede en San Francisco enfocada en "sacar al placer de las sombras" por medio de joyería sexual, colgó un enorme manifiesto en su stand en CES donde se leían frases como "Nunca tendrías que sentirte mal por algo que te hace sentir tan bien".

Ti Chang, cofundadora y diseñadora de Crave, describe a su compañía como una "marca de juguetes sexuales para la mujer moderna" cuya misión es quitar el estigma que rodea al placer femenino con ayuda de sus dispositivos. Por ejemplo, uno de sus productos es el collar Vesper Vibrator Necklace, que puede utilizarse como accesorio en el cuello o bien, como vibrador.

Para quitarle el tabú al placer, dice Chang, es necesario iniciar la conversación al respecto y una forma de hacerlo es sacando a la luz sus productos. Durante CES 2020, la compañía añadió a su línea de joyería sexual el anillo vibrador Vesper Tease Ring, que a simple vista luce como una pieza moderna de joyería disponible en plateado o dorado, pero en segundos, puede cambiar de función: solo gira el anillo hacia dentro de la palma de la mano y aprietas un pequeño botón para activar su función de vibrador.

Gadgets sexuales para todos

Satisfyer, una marca que cuenta con un enorme catálogo de dispositivos sexuales, presentó en CES 2020 el app Satisfyer Connect, que estará disponible a mediados de 2020 en iOS y Android. El app le permite al usuario tener mucho más control sobre su dispositivo sexual e interactuar con él por medio de cuatro opciones: Program Play, que tiene varias vibraciones previamente seleccionadas; Live Control, que te permite controlar de forma manual las vibraciones; Ambient Sounds, que sincroniza las vibraciones con el sonido de la voz, y Music Vibes, que te deja seleccionar una lista de reproducción de Spotify o iTunes para que las vibraciones literalmente se muevan al ritmo de la música. Además del app que controla la vibración, Satisfyer también utiliza tecnología de ondas de presión de aire en algunos de sus gadgets, la cual estimula la zona del clítoris sin tener contacto directo con la piel.

Otra empresa de salud sexual que conocimos en Las Vegas es MYHIXEL, que presentó un dispositivo del mismo nombre (se pronuncia "ma-ji-xel") que promete ser "una solución médica con base científica para el control eyaculatorio y eyaculación precoz".

Patricia López, presidenta ejecutiva y fundadora de MYHIXEL, dijo en entrevista que este producto fue diseñado por doctores y especialistas en sexología, y que combina un programa de actividad y entrenamiento que funcionan junto con un dispositivo "diseñado para que reproduzca lo más fielmente las sensaciones de un coito real". López, originaria de España, dice que este dispositivo está hecho no solo para hombres que sufren de eyaculación precoz, sino también para todo aquel que quiera mejorar su vida sexual.

El gadget de MYHIXEL viene acompañado de una aplicación llamada MYHIXEL Play, que contiene actividades que se presentan como juegos con retos que el usuario deberá superar para lograr el control de su eyaculación de manera natural. Pero ¿qué pasa con tus datos? López dice que su compañía tiene como prioridad proteger la privacidad de los usuarios, así que la información del app está cifrada y los usuarios se mantienen en el anonimato. De hecho, explica, "para activar la aplicación no se utiliza ningún tipo de dato personal, se utiliza un código aleatorio que se ingresa dentro de cada dispositivo".

López también habló sobre los retos a los que se ha enfrentado para conseguir financiamiento, ya que si bien los inversionistas han mostrado interés en su compañía, le han dicho que no pueden invertir en empresas relacionadas con el sexo. "No somos una empresa de sexo, somos una empresa de salud sexual", insiste López, quien a su vez indicó que la presencia de la industria de SexTech en CES los ayuda a ser reconocidos como lo que son: empresas que ofrecen soluciones para mejorar la salud sexual ya sea mediante gadgets o software.

"Por milenios hemos demonizado la sexualidad femenina", dijo Haddock antes de que concluyera nuestro recorrido. "Estamos ante un renacer... las mujeres están comenzando a ponerse de pie y a decir: 'Queremos ser dueñas de nuestro propio placer; somos dueñas de nuestros propios cuerpos'".

