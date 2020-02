TCL tiene un concepto de celular con pantalla expandible: filtración

Teléfonos plegables como el Galaxy Z Flip y Motorola Razr no son las únicas formas en que los teléfonos móviles duplican su tamaño de pantalla este año. En un nuevo giro en cuanto a pantallas flexibles se refiere, CNET y CNET en Español pudieron conocer que TCL está trabajando en un teléfono que tiene una pantalla deslizable en lugar de una que se puede doblar por la mitad. Según las imágenes que obtuvimos, tiene una pantalla que se extrae de lo que parece un teléfono estándar, y que le hace convertirse en una tableta. Nunca antes habíamos visto este diseño, y esa novedad es parte de lo que le hace emocionante.

De acuerdo a una fuente confiable, este dispositivo habría sido expuesto en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles -- MWC, por sus siglas en inglés --, aunque debido a su cancelación por la posibilidad de que el coronavirus pudiera expandirse en la ciudad española esto no ha podido suceder.

TCL no respondió a una solicitud de comentario al cierre de esta edición.

Examinando las fotos, el diseño de este teléfono conceptual de TCL parece usar una pantalla continua, con paneles curvos a cada lado. Entre el centro del teléfono y la cámara frontal doble a lo largo del lado derecho, hay una ruptura en el chasis donde se separan los dos lados para exponer la pantalla extraíble. Sería como agregar un ala extra a la mesa del comedor para que se pudieran sentar más invitados.

No está claro exactamente cómo funcionaría el mecanismo interno, pero mi mejor conjetura es que una parte de la pantalla flexible se dobla o se enrolla detrás de la otra. Esto podría hacer que el teléfono sea un poco más grueso de lo habitual.

Visto desde la parte posterior, la porción extendida tendría su propio respaldo (no de vidrio) para soportar la pantalla. Parece que el lado derecho (extendido) es un poquito más delgado que el izquierdo, por lo que hay espacio para alojar la parte deslizante del dispositivo.

El diseño de la pantalla deslizable es intrigante porque logra el mismo objetivo de la pantalla de una tableta, pero desde un dispositivo del tamaño de un teléfono típico, y que además elimina la complicación de tener que doblar el teléfono. Esto podría permitirle tener una batería única y más eficiente, y podría resolver el problema del pliegue de los teléfonos flexibles.

Como no lo hemos visto en persona, desconocemos qué otros pros y contras del diseño podrían surgir, o cuál es el material de la cubierta de la pantalla. Asumiría plástico como el Galaxy Fold, Huawei Mate X y Motorola Razr, pero el recientemente lanzado Galaxy Z Flip de Samsung me hace esperar que la versión final de este concepto de alguna manera use vidrio. Ni siquiera estoy segura de si eso es posible sin saber más sobre cómo se almacena la solapa adicional de la pantalla.

El diseño conceptual parece estar basado en el TCL 10 Pro (que en sí se parece mucho al Galaxy S10), un hermoso teléfono de menos de US$500 que TCL reveló el mes pasado en el CES, y que sería presentado por todo lo alto en MWC.

TCL ha adoptado notablemente los diseños de teléfonos conceptuales en el último año, mostrando al menos media docena de prototipos de teléfonos plegables, incluido uno con una pantalla triple. Con MWC fuera de la mesa, no se sabe cuándo podremos tener en nuestras manos este dispositivo deslumbrante.