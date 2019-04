Las increíbles ofertas en televisores TCL 65 con Roku TV están de vuelta

TCL

Tengo una pared vacía en mi sala y quiero una buena manera para disfrutar de programas de televisión y también de películas en ella.

Durante algún tiempo he estado pensando en comprarme un proyector para cumplir mi deseo de tener una sala de cine en casa. Pero cuando me topo con ofertas como la siguiente, definitivamente me quedo dudando.

Por ejemplo, por tiempo limitado y hasta agotar existencias, Best Buy puso nuevamente a la venta el televisor TCL Series 4 de 65 pulgadas con Roku TV por US$500. Eso representa un descuento de US$100 sobre el precio de lista y una muy buena oferta para una TV grande.

Aquí es donde se pone tiodavía mas interesante. Best Buy también tiene una promoción en el televisor TCL Series 6 de 65 pulgadas con Roku TV por US$800, es decir, un descuento de US$170. Sé que no es un precio tan tentador como US$500, pero la Series 6 es una favorita en CNET y ofrece "la mejor calidad de imagen por dinero. Punto".

Le pregunte a nuestro experto en televisores, David Katzmaier, si la Series 6 vale US$300 adicionales y su respuesta fue, "absolutamente, sí".

Pero esto no me ayuda decidir. Si quiero un proyector 4K, me costará al menos US$1,000 y no incorpora la interfaz de Roku, lo que significa que tendría que comprar un dispositivo extra. Además, todo esto significa más cables, el montaje de un proyector y también la compra de una pantalla de proyección.

O bien, puedo escoger un televisor de 65 pulgadas y gastar solo US$500 o US$800. ¡Qué bueno es tener opciones!

Nota de editor: CNET podría recibir ingresos por la compra de productos mencionados en este artículo.

