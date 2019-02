¿Cómo se compara el Galaxy Fold con los conceptos de celulares flexibles de TCL?

La fiebre de los teléfonos flexibles está altamente contagiosa en el Mobile World Congress en Barcelona. La semana pasada, Samsung lanzó el Galaxy Fold. Y el domingo, 24 de febrero, Huawei hizo lo propio al anunciar el Mate X. Y, para no quedarse atrás, TCL, la empresa que fabrica teléfonos de la marca Alcatel y BlackBerry, nos tentó con varios conceptos de teléfonos plegables con precio asequible.

Samsung

Cuando comparamos el teléfono flexible de Samsung con los prototipos que TCL mostró, hay una gran diferencia que hay que recalcar: El Galaxy Fold es un dispositivo que se va a lanzar al mercado el 26 de abril, mientras que los teléfonos de TCL son conceptos que pueden o no resultar en un dispositivo de verdad.

Galaxy Fold se hace notar

Ya conocemos muchos detalles del Galaxy Fold, pero durante la presentación Samsung no le permitió a los periodistas tocar el dispositivo, lo que hace sonar algunas alarmas. Pero, más allá de eso, el bombo y platillo que el Galaxy Fold ha incitado merece nuestra atención. La editora de CNET Jessica Dolcourt describe este teléfono como el celular más emocionante que ha visto en años.

El teléfono tiene un diseño de un libro que se cierra y abre. Al estar abierto es como una tableta de 7.3 pulgadas, y al estar cerrado es como un teléfono de 4.6 pulgadas. El Galaxy Fold tiene seis cámaras: tres traseras, dos adentro (o en la pantalla grande) y una en la cubierta (o en la pantalla pequeña). Se dice que las cámaras tienen especificaciones similares a las de los nuevos Galaxy S10.

El Galaxy Fold se venderá a través de AT&T y T-Mobile a partir del 26 de abril por US$1,980.

Especificaciones del Galaxy Fold Tamaño de pantalla, resolución Pantalla Super AMOLED de 4.6 pulgadas; Pantalla QXGA+ Dynamic AMOLED de 7.3 pulgadas Sistema operativo Android 9.0 con Samsung One UI Cámaras traseras Triple: 16 megapixeles (ultra gran angular), 12 megapixeles (gran angular), 12 megapixeles (telefoto) Cámaras frontales Tres: 10 megapixeles (pantalla chica al frente) y 10 megapixeles y 8 megapixeles con 3D (pantalla interior) Procesador Qualcomm Snapdragon 855 de ocho núcleos Almacenamiento 512GB RAM 12GB Expansión de almacenamiento Ninguno Batería 4,380mAh Lector de huellas Costado derecho del teléfono Características especiales Pantalla flexible, carga inalámbrica, carga rápida Precio US$1,980

TCL presume de conceptos de teléfonos plegables

La empresa china TCL no lanzará un dispositivo plegable hasta en 2020, pero la empresa sí presumió de algunos conceptos interesantes en MWC. TCL no le permitió a los periodistas tocar los dispositivos, y mantuvo los teléfonos protegidos dentro de cajas de cristal. Por ello, tenemos muchas reservas en cuanto a estos teléfonos. Pero, para ser justos con TCL, estos son sólo prototipos que pueden o no llegar a ser dispositivos reales que lleguen al mercado.

Shara Tibken/CNET

Lo que resulta interesante es cómo TCL está jugando con las distintas formas en que se puede doblar un teléfono. En un concepto, TCL toma una aproximación similar a la del Galaxy Fold pero prescinde de una segunda pantalla en la cubierta para optar por luces LED. En esta configuración, TCL usa las luces LED para mostrar la hora. Otra característica interesante es la inclusión de de extremos magnéticos que se aseguran de que el dispositivo esté cerrado.

Luego está el concepto que convierte al teléfono en un reloj. El prototipo hace muestra de la bisagra Dragon Hinge de TCL que tienen un parecido a las pulseras de los años 90.

Jessica Dolcourt/CNET

Otro prototipo muestra un teléfono alto y delgado que se dobla, pero no exactamente a la mitad. En vez, se dobla de forma asimétrica dejando una pequeña franja de la pantalla expuesta para mostrar datos y contenido. Cuando está doblado, el teléfono no queda plano sino que da la forma de una faja de billetes doblados.

TCL dijo que espera lanzar un teléfono plegable el próximo año que cueste 30 por ciento menos que el Galaxy Fold.

CNET y CNET en Español están en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.