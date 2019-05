Taylor Swift rompe récord de reproducciones en Vevo con el video 'Me!'

Le bastaron 79 horas a Taylor Swift para llegar a las 100 millones de vistas en Vevo, un nuevo récord para la plataforma de videos.

La artista alcanzó tal cifra con con el video Me!, el mismo que ya había roto el récord de más reproducciones en 24 horas, con 65 millones.

Me! se lanzo el viernes y superó a Thank you, Next de Ariana Grande y Look What You Made Me Do, de la propia Swift, que también habían alcanzado las 100 millones de visitas, pero en más tiempo.

JP Evangelista, vicepresidente senior de contenido, programación y marketing de Vevo, dijo a la revista de entretenimiento Variety: "Taylor ha demostrado constantemente la capacidad para batir récords en Vevo. Ella continúa ampliando una historia profunda de increíbles trabajos audiovisuales".

Me! es un dúo con Brendon Urie, vocalista de la banda de rock Panic! at the disco. La canción trata sobre las diferencias entre una pareja y sus promesas de amor, pero lo realmente llamativo es la cantidad de colores que hay en el video. Predominan los colores pasteles, especialmente el azul y el rosa.

Según explica Swift en un tuit fijado en su cuenta personal, ella codirigió el video con Dave Meyers:

ME! Out now! Made this song with @brendonurie and @iamjoellittle. Dave Meyers and I co-directed the video. And everyone knows you can’t spell awesome without DAVIDBRENDONJOEL. Oh wait... https://t.co/xFsUDfSRSJ pic.twitter.com/0FgYZqMeOP — Taylor Swift (@taylorswift13) April 26, 2019

Meyers ha dirigido cientos de videos exitosos. Ha trabajado con Pink, Britney Spears, ariana Grande, Shakira y Jay-Z, entre otros. Fue el productor del video Habana, de Camila Cabello, que ganó como Mejor Video del Año en los VMAs 2018.