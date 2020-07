Taylor Swift provoca desmayos en Twitter con anuncio sorpresa

Taylor Swift sorprendió a todo el mundo al anunciar el lanzamiento de un nuevo disco de 16 temas, que estará disponible en la medianoche de este 23 de julio, hora estándar del Este en Estados Unidos. Será su octavo álbum de estudio y lleva por nombre "Folklore".

La cantante publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que comenta que este trabajo salió sin estar planeado y de allí que sea "una sorpresa".

"La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Se trata de mi octavo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa. Esta medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones", escribió Swift en Twitter e Instagram.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

"Cardigan" es el primer sencillo y completan el trabajo: "The 1", "The last great american dynasty", "Exile" (con Bon Iver), "My tears ricochet", "Mirrorball", "Seven", "August", "This is me trying", "Illicit affairs", "Invisible string", "Mad woman", "Epiphany", "Betty", "Peace", "Hoax" y "The Lakes". Si estás interesado, ya puedes preordenar el álbum, con una edición de lujo.

Según la artista, para este trabajo contó con la ayuda del productor musical Aaron Dessner, miembro de la banda The National y cofundador de Big Red Machine. Dessner trabajó en 11 de las 16 canciones, colaborando incluso con las letras. También aparecen, con sus voces, Bon Iver y Jack Antonoff.

"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo hubiera sido el momento 'perfecto' para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo", agregó la intérprete de Love Story.

A la medianoche de este 23 de julio también se estrenará un videoclip llamado "Cardigan", que dirige la propia cantante y en el que trabaja el mexicano Rodrigo Prieto (Babel, Amores Perros, Brokeback Mountain), como director de fotografía.

En Twitter, la noticia fue recibida con mucho fanatismo y Taylor se convirtió en tendencia mundial desde tempranas horas. Estas son algunas de las reacciones que podemos ver en la red social:

El espíritu

el nuevo álbum de Taylor se va a llamar "folklore" pic.twitter.com/DmDld8MAqG — 𝘤𝘢𝘮; (@segocamm) July 23, 2020

La despeinada, ajá, ajá

Colapsará

Taylor viendo como colapsamos por su nuevo album #TaylorSwift pic.twitter.com/iW78di11Jx — 𝐟𝐚𝐧𝐧𝐲 🦖| FOLKLORE AT MIDNIGHT (@greensrep) July 23, 2020

Inspiración

Increíble como en el 2015 inspiré a Taylor para su nueva era. pic.twitter.com/zrc3hRYMu9 — Andy ⚔️❤️ (@AndrsRondon) July 23, 2020

Gusta la idea

Las vibes de este disco son a la Taylor antes de RED, eso me regresa a la Taylor que cuenta historias, la que no es simplemente pop y eso solo me da amor, felicidad y me encanta la idea. pic.twitter.com/MRqCwBs8IR — Jimena con J🐍 (@jime_ad) July 23, 2020

Maratón

Voy a escuchar mi disco favorito de Taylor hasta que salga el nuevo pic.twitter.com/UUs0vIHFHx — belén (@7R145) July 23, 2020

Procesando

Yo despertando e intentando procesar que Taylor Swift cerró la era Lover y sacara nuevo álbum sin ningún aviso previo. pic.twitter.com/NY7rWxzYGl — Hazel✨ (@123_letsgobitch) July 23, 2020

Pura emoción