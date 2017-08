Captura de pantalla / YouTube

La vieja Taylor Swift se ha esfumado, y todo es por tu culpa… al menos eso es lo que grita a los cuatro vientos en su nuevo video Look What You Made Me Do, en el que la nueva Swift no sola figura en la cima pateando a sus antiguas versiones, sino que además ha logrado escalar a la primera posición de YouTube, al batir el récord de más visualizaciones en 24 horas.

Con más de un look escandaloso y burlándose de toda su carrera, Swift, quien ya ha retado en el pasado a Apple o Spotify, se reta a sí misma en esta ocasión. Con al menos 28 millones de visualización en sus primeras 24 horas, el video ha superado Hello de Adele, que en su lanzamiento en 2015 obtuvo 12.7 millones de reproducciones en la misma franja de tiempo.

Esta nueva canción forma parte del álbum Reputation, que la artista lanzará el 10 de noviembre y que marca su primer gran lanzamiento desde 1989, en 2014, el cual estuvo fuera de los servicios musicales durante un tiempo, debido a que la artista tenía conflicto con empresas como Spotify, debido a que no consideraba justas las regalías que obtenía.

Si aún no has visto el video que está en boca de todos es hora de que le eches un vistazo. Actualmente está cerca de los 50 millones de visualizaciones, y a fin de cuentas, esta canción es algo que tú provocaste, o al menos eso nos dice Swift…

Y aunque Swift es la nueva reina de YouTube gracias a este nuevo récord logrado en las primeras 24 horas de su lanzamiento, la artista aún tiene mucho por recorrer para lograr los más de 4,600 millones de reproducciones que ha tenido en plataformas de streaming Despacito, la canción de Luis Fonsi que probablemente habrás escuchado hasta el cansancio.