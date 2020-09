BBC America

Tatiana Maslany, ganadora del Emmy a mejor actriz dramática en 2016 por la serie Orphan Black, será la protagonista de She-Hulk, la nueva serie de Marvel en Disney Plus, según reportó Deadline el jueves 17 de septiembre.

La actriz dará vida a Jessica Walters, una joven abogada quien tras sufrir un accidente recibe una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, por lo que adquirió la capacidad -- más moderada -- de transformarse en una versión femenina de Hulk, con la piel verde y fuerza sobrehumana.

A diferencia de Banner, Walters sí logra conservar su personalidad cuando se transforma en She-Hulk. El personaje fue creado por Stan Lee y el dibujante John Buscema para el cómic de Marvel The Savage She-Hulk #1, publicado en febrero de 1980.

En las historietas, She-Hulk ha sido integrante temporal de los Avengers, Fantastic Four, Heroes for Hire, Defenders, Fantastic Force y S.H.I.E.L.D.

La serie She-Hulk será dirigida por Kat Coiro, con una larga experiencia como realizadora de televisión (Dead to Me, It's Always Sunny in Philadelphia, Shameless) y que acaba de completar el largometraje Marry Me, con Jennifer López y Maluma. Jessica Gao lidera el equipo de libretistas de She-Hulk.

She-Hulk no tiene por ahora fecha prevista de estreno en Disney Plus.