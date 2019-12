Target en Black Friday y Cyber Monday: Ofertas en PS4 Pro, Xbox One S y más

Target arrancó sus ofertas de Black Friday y ha anunciado los descuentos que se avecinan para Cyber Monday. A continuación hemos seleccionado las ofertas más atractivas tanto de Black Friday como Cyber Monday.

Lee más:

Sarah Tew/CNET

La Xbox One S puede mostrar video 4K desde servicios de streaming y Blu-ray. Ofrece soporte para HDR en videos y juegos. El control actualizado funciona también en otros dispositivos Bluetooth. Este paquete incluye los juegos Minecraft, Sea of Thieves y Fortnite Battle Royale. Lee nuestra reseña de la Xbox One S.