Agrandar Imagen Tapplock

Tapplock, que se autodemonima el creador del primer candado inteligente con huella digital del mundo, presenta dos nuevos productos en CES 2018. Se trata del Tapplock One Plus, con más resistencia al agua que el original Tapplock One. Mientras que el más pequeño Tapplock Lite viene en una variedad de colores. Ambos nuevos candados inteligentes estarían disponibles en primavera.

La empresa no ha dicho cuánto costarán, pero el Tapplock One Plus podría tener un precio similar al original del Tapplock One, que se vende por US$100.

Tapplock dice que sus candados inteligentes se pueden abrir con una huella dactilar en sólo 0.8 segundos y tienen un algoritmo de adaptación que les permite ser más rápidos y precisos con cada uso. El Tapplock One Plus y el Tapplock Lite pueden almacenar hasta 500 huellas digitales y puedes usar el app de Tapplock para ver quién y cuándo ha abierto el candado, además de darle acceso remoto a un nuevo usuario.

El Tapplock One original era sólo resistente al agua cuando estaba cerrado. El nuevo Tapplock One Plus tiene una puntuación de resistencia al agua de IP67 también si está abierto. Debería ser completamente funcional entre 14 y 140 grados Fahrenheit, con lo que tiene sus limitaciones sobre todo en invierno y si vives en un lugar frío.

Agrandar Imagen Tapplock

Estas son las especificaciones del One Plus, según Tapplock:

Hecho de la aleación de metal y aluminio Zamak 3 y con un grillete de 7 mm resistente a los cortes y en acero inoxidable reforzado



La batería dura hasta un año después de una única carga de dos horas, lo que equivale a unos 3,500 cierres por carga

Los usuarios pueden mirar el nivel de carga del candado en el app de Tapplock

Puedes almacenar hasta 500 huellas digitales

Puedes usar el app de Tapplock para ver quién y cuándo ha abierto el candado

Tapplock Lite tendrá las mismas características inteligentes que los Tapplock One y Tapplock One Plus, pero en un tamaño más pequeño que vendrá en una variedad de colores

Ambos candados estarán disponibles esta primavera

