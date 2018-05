Este accesorio permite escribir y jugar con dar golpecitos sobre una mesa

Les presento a Tap, un inusual accesorio que te permite escribir, navegar apps y disfrutar de la realidad aumentada con solo dar toques sobre una superficie dura.

El accesorio se mete en cada uno de los dedos de tu mano –izquierda o derecha, no importa– y se ajusta con una cuerdas entre las falanges proximales (la parte del dedo más cerca del nudillo). Aunque se mete como un guante, el accesorio solamente cubre la base del dedo. Imagínate un anillo para cada dedo, y todos los anillos unidos por una sola cuerda ajustable. Cada uno de los anillos tiene sensores de metal –que miran hacia arriba–, además de un mouse óptico en el pulgar que te sirve para navegar (este apunta hacia abajo). El sensor del pulgar es más grande porque desde ahí se enciende el dispositivo.

Tap funciona con dispositivos iOS y Android, tanto teléfonos como tabletas, y se conecta a estos a través de Bluetooth. Se carga a través de su caja con una conexión microUSB tipo C (el cable viene incluido). Tap está hecho de un material suave y ligero (poliuretano termoplástico).

Aunque no lo usé por mucho tiempo, el accesorio se adapta muy bien a los movimientos y sus movimientos fluyen con los de tu mano. Es muy cómodo y ligero, por lo que puedo imaginarme usándolo por un largo período de tiempo.

Gabriel Sama/CNET

Uno de los usos principales de Tap es dejarte escribir sin la necesidad de un teclado. Los creadores han desarrollado su propio alfabeto basado en toques sobre una superficie. Las letras más comunes –las vocales– se logran tocando la superficie con un dedo. Otras requieren que uses dos o más dedos sobre la superficie, en diferentes combinaciones dependiendo la letra. Cuando uno de los creadores me mostró cómo funcionaba, la velocidad a la que logró escribir usando solamente toques sobre una mesa fue muy impresionante. Los creadores dicen que funciona sobre cualquier superficie dura (probamos madera y metal y en ambos funcionó).

Gabriel Sama/CNET

Para aprender el alfabeto, la empresa diseñó el app TapGenius (iOS y Android) que con base en ejercicios y juegos simples te enseña los golpes que debes dar para cada letra (la A se escribe con un solo golpe del pulgar, mientras que el espacio se logra tocando con los cinco dedos al mismo tiempo; para el punto hay que tocar con los cinco dedos dos veces rápidamente). La lógica de TapGenius es enseñarte con una dinámica de juego a escribir las letras más simples primero, y se va complicando mientras más avanzas hasta que muy pronto logras escribir palabras completas. El alfabeto está diseñado para corresponder a las letras más comunes en el idioma inglés y actualmente no hay forma de escribir los acentos en castellano.

Gabriel Sama/CNET

Tap es una producto de Tap Systems, una compañía de Pasadena, California, fundada por el matrimonio de Dovid Schick y Sabrina Kemeny. Ella es experta en tecnología de procesamiento de imágenes y él hizo su carrera en tecnología de imágenes dentales y médicas. Su equipo de desarrolladores está en Israel.

Tap ofrece un kit para desarrolladores para que terceros puedan crear aplicaciones más avanzadas. La expectativa de los creadores es que se use para la realidad aumentada y otras aplicaciones más avanzadas (los ejemplos de apps actuales son muy simples, en particular los juegos). Tener una programa de código abierto es muy importante para una accesorio para Tap, porque me puedo imaginar muchas más aplicaciones para el aparato más allá de escribir y jugar esos juegos tan simples. Tap responde muy bien, se conecta muy rápido y es muy cómodo, lo cual podría revolucionar algunas de las aplicaciones actuales de realidad aumentada que carecen de un accesorio o control ad hoc que cumpla con esas cualidades –sobre todo la comodidad y la respuesta rápida.

La empresa ofrece otras apps para usar el accesorio, tanto para iOS como Android. Entre ellas: TapManager (iOS y Android), que sirve como tutorial; y los juegos TapChase (iOS y Android), TapTapbunny (iOS y Android y TapLoops (iOS y Android). TapAloud (iOS) es similar a TapGenius y sirve también para aprender a escribir con el accesorio.

El accesorio Tap cuesta US$179 y lo puedes comprar en el sitio Web de la empresa; viene en dos tamaños: pequeño y grande.