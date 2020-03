Tales from the Loop: Ciencia ficción para armarse de paciencia

Amazon Prime Video

La serie Tales from the Loop es el raro caso de un show basado en dibujos. En concreto, su trama está inspirada en las ilustraciones del artista sueco Simon Stålenhag, quien ha cautivado al mundo con sus original obra que combina escenas cotidianas de ciudades y paisajes de Suecia en la década de 1980 con objetos de la ciencia ficción, como robots y colosales estructuras de inspiración futurista.

Stålenhag nunca ha explicado del todo qué hacen o de dónde provienen estos objetos futuristas. Ese misterio es, sin duda, una idea interesante para una serie de ciencia ficción. Y esa es la premisa de la serie Tales from the Loop, creada por Nathaniel Halpern (Legion) y que Amazon Prime Video estrena el 3 de abril.

CNET en Español tuvo acceso a tres de los nueve episodios que integran la primera temporada. Cada uno de estos capítulos (1, 4 y 6) está centrado en un personaje distinto: una niña cuya madre y casa desaparecen tras un experimento científico; un abuelo que recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal; y un vigilante afroamericano que, tras reparar un tractor abandonado, es transportado a una realidad alternativa.

Stålenhag (nacido en 1984) se ha inspirado en el arte de Ralph McQuarrie y Syd Mead, autores de los diseños conceptuales de Star Wars y Blade Runner, respectivamente. Los dibujos pueden verse en su página Web y a través de los tres libros que reúnen sus dibujos: Tales from the Loop (2014), Things from the Flood (2016) y The Electric State (2017).

Stålenhag ha creado una breve historia para sus dibujos: todas las escenas que pinta suceden en pueblos y zonas rurales de Suecia en la década de 1980, y están en las cercanías de una oficina subterránea del gobierno. Grandes máquinas han quedado en desuso y se las ve abandonadas en los caminos y campos, sin explicación aparente.

Here are the original pieces from my book pic.twitter.com/sA70i8JsYD — Simon Stålenhag (@simonstalenhag) February 27, 2020

Ese misterio, que inspiró la serie, no recibe una respuesta clara en el show. De hecho, Tales from the Loop no está interesada en el aspecto de ciencia ficción de la historia, en los robots y la tecnología. Su foco está en las relaciones humanas, en lo que conecta a los personajes. Su centro está más en los emociones que en la acción.

En la serie, The Loop es la expresión coloquial que usa la gente para designar al Centro de Física Experimental (MCEP por sus siglas en inglés). Es un laboratorio subterráneo que, en palabras de su director (Jonathan Pryce) busca desentrañar los misterios del universo. Con ese fin, este lugar alberga una máquina que da origen a cambios en la relación espacio-tiempo.

Tales from the Loop es un show minimalista, que fluye con lentitud y con pocos diálogos. Es como la película Ad Astra (2019), pero ambientada en un pequeño pueblo y sin monólogos. Va a contracorriente de otras series de ciencia ficción, como Westworld o Star Trek: Picard, que se han enfocado en las escenas de acción.

La serie creada por Halpern es meditativa. Le interesa más el mundo de las realidades alternativas, y en cómo los cambios en la relación espacio/tiempo afecta a las personas. Es una serie sosegada, invernal, parecida en tono a otra serie de ciencia ficción de Amazon Prime, The First (2018), protagonizada por Sean Penn.

Puede decirse que Tales from the Loop recrea de manera fidedigna los dibujos de Stålenhag, al punto que, si bien la serie está ambientada en Ohio, Estados Unidos, nunca queda claro del todo si se está en Suecia; de hecho, en una toma del primer episodio se ve la cartelera de un cine del pueblo en la que se exhibe la película Summer with Monika (1953), dirigida por Ingmar Bergman.

También, al igual que en los dibujos de Stålenhag, la serie ve los robots y estructuras futuristas como piezas de decorado y como espoletas de la imaginación: en el centro siempre están los humanos y sus relaciones entre sí.

Por supuesto, en una serie con este concepto, los elementos de producción son lo primero a destacar, en el especial el diseño de producción, los decorados, el vestuario y los efectos visuales. Dos aspectos merecen una mención aparte: la música es compuesta por Philip Glass y Paul Leonard-Morgan; y la cinematografía, en la que participan algunos de los mejores directores de fotografía de la actualidad: Ole Bratt Birkeland (Utopia), Jeff Cronenweth (Fight Club) y Luc Montpellier (Counterpart).

Los episodios a los que tuvo acceso CNET en Español fueron dirigidos por Mark Romanek (Never Let Me Go), Andrew Stanton (Wall-E) y Charlie McDowell (The One I Love). Pero también participan otros realizadores, como Jodie Foster.

Además de Pryce, la serie cuenta en su elenco con Rebecca Hall, Duncan Joyner, Ato Essandoh, Paul Schneider, el español Jon Kortajarena (Alta mar), Daniel Zolghadri, Nicole Law, Tyler Barnhardt y Jane Alexander, entre otros.

En la competida era del streaming, tiene sentido que las series busquen diferenciarse. Tales from the Loop lo hace al centrarse en la vida de personas ordinarias rodeadas de situaciones y objetos extraordinarios. La premisa, que podría haber dado origen a un show memorable, parece haberse quedado en el intento. Su propuesta Lo-Fi de la ciencia ficción corre el riesgo de quedar olvidada, como los oxidados robots de los dibujos de Simon Stålenhag.

La serie Tales from the Loop se estrena el 3 de abril en Amazon Prime Video.